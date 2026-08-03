穆辛：人工智能奥赛选手有望成长为未来科技领军人才

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克电信股份公司（Kazakhtelecom）董事会主席巴格达特·穆辛表示，在阿斯塔纳举行的2026年国际人工智能奥林匹克竞赛（IOAI 2026）不仅是全球中学生展示人工智能能力的重要平台，也将推动科技创新和未来科技人才培养。

穆辛表示，本届奥赛题目均源于实际应用场景，包括无线电信号处理、噪声识别、室内目标定位等内容，旨在帮助学生理解人工智能的实际应用。

- 这些都是实践性很强的课题。通过解决这些问题，学生能够了解人工智能如何运作以及如何应用于现实。参加此类竞赛的学生，未来有望创办成功的初创企业，开展科技创新和科学研究，成长为科技创业者。 - 他说。

穆辛援引相关统计数据表示，参加此类国际竞赛的学生成为科技企业家和取得重大科研成果的可能性远高于普通人。

他认为，举办IOAI 2026对哈萨克斯坦具有重要战略意义。

- 对于哈萨克斯坦而言，这不仅是承办一项国际赛事，更体现了国家高度重视人工智能发展。我们的学生应当看到，人工智能并非只能在国外发展，在哈萨克斯坦同样能够创造先进技术，并与世界顶尖团队同台竞技。 - 穆辛说。

他介绍，IOAI 2026是一项国际非营利赛事，不设统一奖金，各参赛国可根据自身情况决定是否奖励本国选手。

目前，已有106个国家确认参赛，另有2个国家以观察员身份参加。每支国家代表队由8名队员组成。

谈及哈萨克斯坦代表队前景时，穆辛表示，由于国际人工智能奥林匹克竞赛创办时间较短，目前尚难作出准确预测。他指出，去年哈萨克斯坦队在约40个参赛国家中获得团体第四名，而今年参赛国家已超过100个，赛事竞争将更加激烈。

穆辛还表示，本届赛事由来自多个国家的14名国际专家组成评审团，评审遴选过程严格，评分体系完全符合国际标准。

2026年国际人工智能奥林匹克竞赛于8月2日至8日在阿斯塔纳举行。