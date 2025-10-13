人工智能与网络犯罪：前国际刑警组织秘书长谈哈萨克斯坦数字安全战略意义

以下为访谈全文：

— 在您担任国际刑警组织秘书长期间，您多次强调区域合作在应对网络犯罪中的重要性。您如何评价哈萨克斯坦在加强网络安全基础设施建设以及与中亚邻国开展跨境合作方面的进展？

于尔根·斯托克：我们必须认识到，网络犯罪的威胁正在持续上升，全球案件数量呈爆炸式增长，而应对这类没有国界的犯罪，唯一有效的方法就是建立更紧密的合作机制。哈萨克斯坦在这方面取得了显著进展。我清楚地记得该国曾多次主办重要会议，推动本地区执法机构建立联系与沟通机制。此外，与私营部门的合作也同样关键，因为大量解决案件所需的情报掌握在企业手中。另一个值得注意的方面是，哈萨克斯坦不仅关注自身能力建设，还在帮助其他国家提升网络犯罪应对能力，包括组织培训、提供设备和技术支持。合作网络越强大、越互联，国际社会在应对不断演化的威胁时就越具韧性。

— 哈萨克斯坦在反恐和跨境执法领域多次获得认可。您认为哈萨克斯坦向全球执法体系提供了哪些具有示范意义的经验？

于尔根·斯托克：在我2014年至2024年的任期内，我目睹了哈萨克斯坦在国际刑警组织多项核心机制中的活跃表现，从联合行动到能力建设，从实战培训到战略前瞻，哈萨克斯坦始终保持积极姿态，展现出对未来犯罪趋势的高度敏感性。该国在共享情报、协调执法行动方面的投入，使得多起跨境犯罪网络得以及时识别和瓦解。哈萨克斯坦的经验说明，一个国家即使不依靠庞大的资源，也能够通过机制创新和主动参与，在国际执法体系中发挥建设性作用。

— 随着新技术的快速发展，犯罪手段和执法方式也在发生变化。国际刑警组织在这一背景下积累了哪些经验？您认为应如何构建区域性的应对机制？

于尔根·斯托克：我们从实践中得到的最重要经验就是，执法必须具备向前看的能力，因为时间是我们最大的敌人。犯罪组织正在利用人工智能技术制造更加复杂的网络攻击，包括高仿真钓鱼信息、合成媒体和用于欺骗的大规模深度伪造内容。执法部门不仅要准备应对这些威胁，还必须考虑如何使用同样的技术进行反制。更新立法、完善监管体系以及推进执法人员技术培训，必须与技术发展同步推进。同时，区域合作和依托国际平台非常关键，因为许多国家面对的是相同类型的威胁，而犯罪集团也并不区分国界。唯有通过情报互通和行动协调，才能产生真正有效的防御效果。

— 近期，哈萨克斯坦在人工智能和网络基础设施建设方面动作频繁，特别是托卡耶夫总统宣布成立人工智能部。您如何评价这一举措，它将带来哪些机会与挑战？

于尔根·斯托克：速度将同时成为最大的机会和最大的挑战。我高度赞赏哈萨克斯坦政府采取这一前瞻性举措，人工智能无疑将成为改变国家安全和社会治理格局的重要力量。与所有技术一样，人工智能具有“双面性”。它带来发展潜力的同时，也在被用于实施大规模、高度自动化的网络攻击。设立一个专门的人工智能部门，将有助于哈萨克斯坦在技术、监管、产业以及公众保护方面形成系统性的应对框架，确保公共部门与私营企业能够在统一标准下协同行动，同时保护青年和老年人等数字时代的易受影响群体。人工智能还将提升防御和快速响应能力，使社会能够更有力地抵御数字化进程中的隐性风险。

— 感谢您分享这些见解。

于尔根·斯托克：很高兴能参与这次交流，谢谢你们的邀请。

【编译：达娜】