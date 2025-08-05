人工智能与政治：瑞典总理的做法引发热议

然而，这一做法引发了部分专家的担忧。

乌梅奥大学教授维尔吉尼娅·迪格努姆指出，过度依赖人工智能可能削弱政治家对公众的责任感。

她表示，人工智能仅是一个没有独立观点的工具，只能基于开发者提供的数据进行处理。

“问题在于，决策是由瑞典人民选举的政治家做出的，还是由硅谷的科技巨头在主导我们的未来？越是依赖人工智能处理简单问题，就越容易对这一系统产生盲目的信任。这是一条危险的道路。我们必须确保决策的真实性和可靠性——毕竟，大家并没有为ChatGPT投票。”迪格努姆教授说道。

与之相反，瑟德托恩大学媒体技术教授弗朗西斯·李对首相的做法给予了积极评价。

他认为，使用人工智能是一个有益的工具，可以帮助人们以批判性视角审视自身立场，并考虑替代观点。

同时，李教授强调了瑞典及欧洲开发本土语言模型的重要性，以减少对美国平台的依赖，维护文化和政治主权。

这一事件引发了社会对人工智能在政治决策中作用的广泛讨论，凸显了技术进步与公共责任之间的复杂平衡。

【编译：木合塔尔·木拉提】