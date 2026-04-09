哈萨克斯坦拟借助人工智能识别矿藏潜在规律

工业和建设部副部长扎娜特·杜比罗娃介绍称，目前哈萨克斯坦原始地质信息的扫描率已达到97.5%。其中，约470万条资料已完成数字化转换，包括超过420万页纸质材料、25万页图形资料以及部分历史磁性存储档案。

她指出，单纯将文件扫描成电子版远远不够，这仅完成了全部工作的约5%。当前工作的核心目标，是构建统一的语义数据层，使人工智能能够理解不同历史时期地质数据之间的关联。

杜比罗娃表示，相关数字化整理工作计划于2026年7月1日前完成。

工业和建设部同时指出，人工智能技术未来有望帮助识别矿床分布中的潜在规律，从而提升地质勘探和矿产资源分析的精准度。

目前，该部已联合国家地质局和阿斯塔纳科技园（Astana Hub），进入在地质领域引入人工智能技术项目的实际实施阶段。该项目还吸纳了EPAM Kazakhstan参与，同时依托本土平台QazTech和AlemCloud提供技术基础设施支持。

据介绍，项目中将运用OCR光学字符识别技术及现代大型语言模型，把历史档案数据转化为机器可读取格式，为后续智能分析打下基础。

杜比罗娃表示，项目的目标是“让人工智能像地质学家一样思考”，从而更高效地识别矿藏形成和分布中的隐性模式。

除技术建设外，该倡议还包括对专业人员开展数据科学工具培训，并同步建设具备GIS筛选功能的结构化数据库、互动地图以及智能聊天机器人等配套系统。

【编译：达娜】