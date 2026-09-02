尼泊尔洪灾：死亡人数持续攀升，妇女和女童处境令人担忧

联合国人道主义事务协调厅发言人拉尔克周二在日内瓦表示，目前死亡人数已达987人，仍有4247人失踪。

这场灾难性洪灾是由中尼边境喜马拉雅山脉的一处冰川崩塌引发的。他表示，中国当地当局报告称有16人遇难，546人失踪。

“真实且迫在眉睫”的风险依然存在

洪水暴发已近一周，红十字会与红新月会国际联合会直到现在才得以进入拉斯瓦县等重灾区。

红十字会与红新月会国际联合会尼泊尔危机应对行动经理巴登在加德满都表示：“搜救工作仍在进行，而季风尚未停歇。被阻塞的水道仍面临进一步洪水的风险，山体滑坡的威胁是真实且迫在眉睫的。”

与此同时，人们正返回灾区查看自己的家园，寻找残存的财物。

亟需援助的妇女和女童

据联合国妇女署称，受此次灾害影响，尼泊尔目前约有4.3万名妇女和女童亟需人道主义援助。

该机构亚太区域主任阿拉布表示，当地合作伙伴强调，女性幸存者正面临食物短缺，安全饮用水越来越难以获取，且人身安全风险日益加剧。

他们警告称，女性可能被排除在救援和重建的决策过程之外。

灾难凸显不平等

她向记者表示，许多平时本应获得人道主义援助的人群——例如孕妇、哺乳期母亲和残疾人——因无法抵达高地而被“冲走”。

她在曼谷接受采访时说：“这就是不平等在灾难发生时出现的情况：那些原本就被抛在后面的人，往往是最先被冲走的人。”

在洪水来袭之前，拉苏瓦县的妇女和女童每天就已经要花数小时长途跋涉去取水。

她说：“现在，这些妇女告诉我们，随着供水系统、道路和桥梁的毁坏，她们获取安全饮用水的渠道已被完全切断。”

妇女在灾后重建中的作用

这位高级官员补充说，对于受灾最严重的地区的妇女而言，食物是最紧迫的需求。

此外，灾害还会增加基于性别的暴力、剥削和人口贩运的风险，而受损的基础设施和通讯网络会使幸存者更难寻求帮助并获得保护服务。

她说：“人道主义响应必须重视妇女和女童的经历：“必须将援助送达她们手中，并让她们作为尼泊尔灾后重建的关键推动力量参与其中。”

获得医疗服务至关重要

世界卫生组织发言人林德迈尔表示，确保获得医疗服务仍是当务之急。

六家医疗机构遭受损毁，另有两家无法进入，这意味着“当地民众在最需要的时候却无法获得医疗服务。”

他强调：“虽然当前的紧急工作仍侧重于救生干预措施……但预防次生公共卫生影响同样重要。”

林德迈尔说，洪水、人口流离失所、拥挤以及积水都可能增加疾病暴发的风险。为此，世卫组织正在受灾地区和下游地区支持开展监测工作，以密切关注登革热、丛林斑疹伤寒及其他传染病可能出现的增加。

世卫组织协助确定了优先供应的药品、诊断试剂盒和基本医疗物资，同时提供了技术指导，包括感染预防以及对遗体的安全且有尊严的处理。