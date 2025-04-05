加沙：援助人员遇害后仍有医务人员失踪，红新月会呼吁调查与问责

上周日，由红新月会与联合国人道事务协调厅组成的联合调查团在拉法地区发现一处浅埋的坟地，挖掘出15具遗体，包括8名红新月会辅助医务人员、6名民防队员以及1名联合国工作人员。他们是在为炮击受害者提供救援时，被以色列军队杀害。

红十字与红新月会国际联合会常驻联合国观察员迪伦·温德在纽约联合国总部对记者表示：“他们是人道主义者，佩戴着明确标识，理应受到保护。”

红新月会主席优尼斯·哈提卜确认，仍有一名名为阿萨德的急救人员失踪，尚无法确定其是否已遇害或被拘留。此次袭击也成为自2017年以来对红十字与红新月会工作人员最致命的一次。

红新月会提供的救护车车载视频显示，以军坦克曾向一辆标识清晰、鸣响警笛的救护车开火，驳斥了“车辆未被识别”的说法。视频中，还可听到一名急救人员呼喊：“这是一个陷阱。”此外，一段遇难前录下的录音中，这位急救人员留下遗言：“原谅我，妈妈。我只是想帮助别人，想拯救生命”。他的手机与遗体一同被发现。

哈提卜表示，法医调查正在进行，结果将在适当时候公布。他再次呼吁展开独立国际调查，质疑以色列方面的说法，并要求对受害者伸张正义。

这起惨剧发生之际，加沙人道局势持续恶化，所有过境口岸仍被关闭。联合国发言人杜加里克表示，以军新一轮流离失所令已迫使成千上万家庭从加沙城向西迁移。人道协调厅警告称，此举严重威胁平民安全，也阻断了基本服务的获取。

世界粮食计划署称，食品包即将耗尽，热餐供应亦所剩无几。卫生状况持续恶化，马瓦西地区的临时安置点爆发跳蚤和螨虫疫情，造成大范围皮肤病，因缺乏药品无法治疗。人道机构还报告称抢劫和暴力事件增多，联合国近东救济工程处的一处食品分发中心本周三遭洗劫。

在约旦河西岸，联合国报告称，以军在杰宁和图勒凯尔姆的军事行动使大量巴勒斯坦人流离失所。尽管人道伙伴正提供紧急援助和心理支持，但局势仍在恶化。

哈提卜强调，过去50年已有220多名红新月会工作人员遇难。他向国际社会发出五项紧急呼吁，包括立即实现停火、保障人道援助准入，并结束对袭击人道人员的有罪不罚现象。

他说：“不能让加沙孤立无援。这是我们发出的最后呐喊。”