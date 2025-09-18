哈萨克斯坦音乐人Imanbek再获“格莱美”提名

Imanbek与阿根廷歌手Taichu合作的作品 《Ella Quiere Techno》 入围 “最佳拉丁电子音乐表演”（Best Latin Electronic Music Performance） 奖项。该奖项的其他入围作品还包括 Orión [Sistek Remix]、Qqqq、Rulay En Dubai 和 Veneka。最终获奖名单将于11月13日在美国拉斯维加斯揭晓，决选投票将于10月1日启动。

这已不是Imanbek第一次获得格莱美的认可。早在2021年，他凭借对美国歌手Saint Jhn歌曲 Roses 的混音，获得格莱美最佳混音录制奖，成为首位在非古典类奖项中获奖的哈萨克斯坦及独联体艺术家。

自那以后，这位24岁的音乐制作人事业发展迅速，先后与Usher、Wiz Khalifa、David Guetta和Rita Ora等国际巨星合作，他的作品在各大音乐平台上已累计数亿次播放。

【编译：达娜】