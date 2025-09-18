中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:13, 18 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦音乐人Imanbek再获“格莱美”提名

    哈萨克国际通讯社讯）据斜体字网报道，哈萨克斯坦知名音乐人兼DJ伊曼别克·泽依肯诺夫（艺名Imanbek）再次获得格莱美奖提名，这一次是拉丁格莱美（Latin Grammy Awards）。

    DJ Imanbek
    Photo credit: instagram.com/imanbekmusic

    Imanbek与阿根廷歌手Taichu合作的作品 《Ella Quiere Techno》 入围 “最佳拉丁电子音乐表演”（Best Latin Electronic Music Performance） 奖项。该奖项的其他入围作品还包括 Orión [Sistek Remix]、Qqqq、Rulay En Dubai 和 Veneka。最终获奖名单将于11月13日在美国拉斯维加斯揭晓，决选投票将于10月1日启动。

    这已不是Imanbek第一次获得格莱美的认可。早在2021年，他凭借对美国歌手Saint Jhn歌曲 Roses 的混音，获得格莱美最佳混音录制奖，成为首位在非古典类奖项中获奖的哈萨克斯坦及独联体艺术家。

    自那以后，这位24岁的音乐制作人事业发展迅速，先后与Usher、Wiz Khalifa、David Guetta和Rita Ora等国际巨星合作，他的作品在各大音乐平台上已累计数亿次播放。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 音乐
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读