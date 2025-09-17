人形机器人或将取代人类工作：Figure AI获巨额投资

总部位于加利福尼亚州圣何塞的这家企业表示，已从投资者手中募集超过10亿美元资金，使公司估值达到390亿美元，从而跻身人形机器人激烈竞争中的领先者行列。

Figure AI创始人兼首席执行官布雷特·埃德科克表示：

«这反映了人们普遍相信，相关技术将成为日常生活不可或缺的一部分。»

Today we're unveiling F.02 loading the dishwasher autonomously pic.twitter.com/gVGW7BlAAZ — Figure (@Figure_robot) September 3, 2025

公司计划未来用人形机器人取代人类从事危险或枯燥的工作。Figure AI强调，其目标是“开发对人类社会产生积极影响的通用人形机器人”，但初期应用将聚焦劳动力短缺最严重的领域，如制造业、运输与物流、仓储和零售业。

尽管人形机器人的知名度不断提升，但其开发仍面临诸多技术难题。

人形机器人的AI系统需处理物理世界中复杂的、未精炼的视觉和其他传感器数据，这比训练于海量文本数据的语言AI系统（如Anthropic的Claude或OpenAI的ChatGPT）更具挑战性。

Announcing: Figure has exceeded $1B in funding at a $39B post-money valuation



This is an important milestone in Figure's goal to ship robots with human level intelligence pic.twitter.com/4ZoxMeyLvt — Figure (@Figure_robot) September 16, 2025

数据采集已成为开发机器人时主要障碍之一，与实现人类级别的机动性和便携式电池技术同样棘手。

另一个难题是，确保机器人内置AI系统的安全机制不易被破坏或绕过，从而避免其执行危险操作。

尽管面临这些挑战，德克萨斯大学奥斯汀分校教授路易斯·森蒂斯认为，人形机器人将在近期实现更广泛的应用。

高盛2024年2月的报告预测，全球人形机器人市场规模可能在未来10年内达到380亿美元。

除Figure AI外，Agility Robotics、Apptronik、Boston Dynamics以及埃隆·马斯克的特斯拉等多家美国公司，也在积极开发自家版本的人形机器人，以应对中国在该领域的迅猛崛起。

【编译：木合塔尔·木拉提】