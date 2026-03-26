人权理事会紧急辩论：中东冲突或将引发全球灾难

蒂尔克对这场已在整个地区引发“混乱”的冲突表示严重关切，指出其影响已波及巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、约旦等国，并扩展至更广泛地区。平民首当其冲，承受冲突带来的主要打击。

高风险冲突

蒂尔克指出，在整个地区，许多家庭在炮火、恐惧和不确定中度过了开斋节与诺鲁孜节，如今又面临新的困境。

他强调，这场冲突具备“前所未有的力量”，有可能将更多国家卷入其中，随时可能引发新的国家、地区乃至全球性危机，对平民及世界各地民众造成灾难性后果。

他呼吁所有国家，尤其是具有影响力的国家，运用自身影响力推动冲突结束，并重申外交仍是实现和平的唯一可靠途径。

核设施周边区域遭袭

蒂尔克指出，此次冲突中实施的多次袭击引发了严重的国际法关切，因为国际法明确禁止针对平民及其基础设施的攻击。

他特别对针对伊朗和以色列境内核设施所在区域的袭击表示担忧，警告此类行动可能带来巨大的危险，并强调各国正徘徊在一场彻底灾难的边缘。

与此同时，媒体报道称，美国正与伊朗展开谈判。据悉，美方已向德黑兰提出一份包含15项内容的方案，旨在推动结束冲突。其中，5项涉及伊朗核计划，其余条款要求伊朗停止支持亲伊朗的黎巴嫩组织真主党及巴勒斯坦组织哈马斯，还有一项强调必须确保霍尔木兹海峡对海上航行保持开放。

霍尔木兹海峡紧张局势扰乱全球供应链

在这一背景下，蒂尔克对冲突在中东以外引发的“极其严重的连锁影响”表示震惊。他指出，伊朗对霍尔木兹海峡海上交通的干扰正在扰乱全球供应链，并对世界上一些最贫困的人群造成灾难性后果。

他强调，包括化石燃料、药品、食品和化肥在内的关键物资滞留海上，不仅扰乱了全球能源市场和供应体系，还可能引发严重的粮食与公共卫生危机。低收入国家受影响尤为显著，尤其是南亚地区，而发展中经济体通常更难承受价格波动的冲击。

蒂尔克还指出，一些国家已采取应对措施。例如，孟加拉国关闭了大学并实行燃料配给，菲律宾则宣布进入国家能源紧急状态。

伊朗医院与学校遭袭

在辩论中，包括阿联酋在内的多国海湾国家谴责伊朗持续发动的袭击，并强调从未授权他国利于其领空对伊朗实施空袭。

阿联酋常驻日内瓦代表穆沙拉赫指出，伊朗在言行上存在明显矛盾：一方面宣称推动睦邻关系，另一方面却试图为针对平民及民用基础设施的袭击辩解，这些设施包括机场、港口、石油设施以及旅游景点。

与此同时，伊朗常驻日内瓦代表巴赫雷尼呼吁周边国家结成统一战线，联合对抗以色列他警告称：“不要通过将伊朗树为打击目标，从而助长以色列的嚣张气焰。”

决议谴责伊朗对霍尔木兹海峡的行为

伊朗还指出，自2月28日起，以色列和美国在全国范围内的空袭已摧毁近4.5万所房屋， 53家医院和57所学校遭到轰炸和破坏。

在辩论结束后，人权理事会47个成员国一致通过了一项决议，最强烈地谴责伊朗对邻国领土的令人震惊的袭击，同时谴责伊朗关闭霍尔木兹海峡的行为，并对伊朗针对能源基础设施的攻击表示严重关切。

决议还要求伊朗对其造成的损失提供“全面、充分、有效和迅速的”赔偿。

此外，应伊朗、中国和古巴的请求，人权理事会将于周五举行另一场紧急辩论，重点讨论2月28日伊朗女子学校遭轰炸事件，该事件造成超过150人死亡。