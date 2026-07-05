托卡耶夫总统祝贺哈萨克斯坦人民国家冬不拉日

（哈萨克国际通讯社讯）据总统府（阿克奥尔达）消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向全国人民致以国家冬不拉日的节日祝贺。

“我衷心祝贺全体同胞迎来这一美好的节日——国家冬不拉日！”总统在贺词中说。

托卡耶夫表示，两弦冬不拉是哈萨克民族身份认同不可分割的一部分，是振奋民族精神的无价文化遗产。通过冬不拉，深深植根于民族历史的传统价值观得以代代传承，并不断焕发新的生命力，维系着不同时代和世代之间的精神纽带。

总统指出，被誉为“民族之声”的神圣乐器，无论在欢乐时刻还是艰难岁月，都始终凝聚着人民团结、激扬着国家精神。

“冬不拉悠扬的琴声激励着我们的公民，与我们坚定前行、开创未来的精神追求同频共振。”他说。

托卡耶夫强调，在全球性挑战不断加剧、传统价值观逐渐被淡化的当今时代，大草原丰富的文化遗产，尤其是冬不拉这一民族乐器，始终是哈萨克民族文化坚不可摧的精神支柱。

总统表示，向国际社会展示哈萨克冬不拉优美动人的旋律，是全民族共同肩负的责任。他还引用哈萨克著名诗人卡德尔·米尔扎·阿里的名句——“真正的哈萨克人，不是哈萨克人，真正的哈萨克人是冬不拉”。

“我认为，这一精彩的比喻应成为我们广泛弘扬冬不拉文化事业的精神指引。”总统说。

托卡耶夫还指出，在国家冬不拉日前夕，即7月1日，《人民宪法》正式生效，为哈萨克斯坦国家发展翻开了新的篇章，具有特殊的象征意义。

总统表示，保护历史文化遗产、支持民族文化发展首次被明确确立为《人民宪法》的基本原则之一。

“毫无疑问，这完全符合我们不断发展进步的民族品格和共同的发展愿景。”他说。

托卡耶夫向广大冬不拉演奏家、教育工作者，以及所有以实际行动和积极倡导在国内外弘扬哈萨克民族艺术的人士表示诚挚感谢。

“我向所有以自己的模范行动和深厚情怀，在哈萨克斯坦国内外积极传播民族艺术的人们表示由衷感谢。”总统说。

最后，托卡耶夫表示，相信哈萨克民族的歌声与库伊（传统器乐曲）今后将继续激励全体公民，在建设公正而强大的哈萨克斯坦道路上不断取得新的成就，并祝愿每一个家庭幸福安康、吉祥如意。