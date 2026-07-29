哈萨克斯坦人均年吃212枚鸡蛋 阿拉木图蛋价全国最高

（哈萨克国际通讯社讯）据Ranking.kz统计数据显示，过去一年，哈萨克斯坦一级鸡蛋价格平均上涨13.8%，涨幅高于社会重要食品价格整体涨幅2.5个百分点。与此同时，2025年全国人均鸡蛋消费量达到212枚，同比增长2.9%。

数据显示，截至7月22日，哈萨克斯坦一级鸡蛋（10枚装）全国平均售价为564坚戈。

在全国主要城市中，鸡蛋价格最高的是阿拉木图，每10枚平均售价689坚戈；价格最低的是克孜勒奥尔达，为464坚戈，两地价差达到225坚戈，约相差49%。

除阿拉木图外，一级鸡蛋价格较高的城市还包括塔勒德库尔干（663坚戈）和库纳耶夫（648坚戈）。此外，杰兹卡兹甘（597坚戈）和阿斯塔纳（566坚戈）的价格也高于全国平均水平。

价格相对较低的城市依次为克孜勒奥尔达（464坚戈）、乌拉尔（471坚戈）、阿克托别（484坚戈）、阿特劳（488坚戈）和塔拉兹（499坚戈）。

从同比涨幅来看，塔勒德库尔干涨幅最高，达到27.9%；随后依次为阿特劳（23.5%）、塞梅伊（23.4%）、库斯塔奈（21.7%）、彼得罗巴甫尔（21.7%）和乌斯卡曼（21.2%）。

涨幅高于全国平均水平的城市还包括突厥斯坦（19%）、杰兹卡兹甘（18.9%）、阿拉木图（18.6%）、巴甫洛达尔（16.7%）、库纳耶夫（14.6%）和乌拉尔（14.2%）。

相比之下，阿斯塔纳鸡蛋价格涨幅最低，仅为2.9%。此外，奇姆肯特（4.3%）、克孜勒奥尔达（4.8%）、塔拉兹和卡拉干达（均为8.1%）、阿克托别（11.8%）、科克舍套（12.4%）以及阿克套（13.7%）的涨幅也低于全国平均水平。

统计显示，2025年，哈萨克斯坦居民人均鸡蛋消费量达到212枚，较上年增长2.9%。

其中，卡拉干达州居民鸡蛋消费量居全国首位，人均年消费达到320枚；曼格斯套州消费量最低，人均年消费144枚。

值得一提的是，此前有消息称，哈萨克斯坦计划建设一座日处理能力达100万枚鸡蛋的深加工工厂。