调查：哈萨克斯坦人结婚年龄推迟，但家庭仍是最重要价值观之一

（哈萨克国际通讯社讯）尽管社会和经济环境不断变化，家庭依然是哈萨克斯坦社会最核心的价值观之一。哈萨克斯坦社会发展研究所2020年至2024年的调查结果显示，大多数哈萨克斯坦民众依旧高度重视家庭。

数据显示，2020年有92.4%的受访者认为家庭“非常重要”，多数人将家庭与“爱”“幸福”以及“延续后代”等概念联系在一起。到2022年，这一比例进一步上升至93.5%。同年进行的家庭关系满意度调查还显示，95.4%的受访者对自己的家庭生活感到满意。2024年的数据表明，这一趋势仍在延续。

爱情仍是结婚首要原因

调查显示，哈萨克斯坦民众依旧将婚姻视为建立家庭的重要形式。

2024年的调查中，58.5%的受访者认为婚姻是“以组建家庭为目的的夫妻结合”；18.7%认为婚姻是“双方自愿合法化关系”；还有10.6%认为婚姻意味着“共同生活与共享家庭预算”。

在结婚原因方面，“爱情”仍是最主要因素，占59.9%；其次是“价值观和兴趣一致”（17%）以及“生育子女”（10.7%）。

家庭模式仍偏传统，但“共同决策”比例上升

研究指出，虽然传统家庭结构仍占主导，但家庭内部的“伙伴式关系”正在增加。

2020年，大多数受访者认为丈夫是家庭的主要决策者，真正意义上的“平等型家庭”仅占约四分之一，而由女性主导家庭的情况非常少见。

到2024年，虽然约55%的受访者仍认为丈夫是“一家之主”，但认为“家庭重大事务由夫妻共同决定”的比例已上升至约35%。

在家庭分工方面，传统观念与平等观念并存。2022年，47.3%的受访者认为家庭责任应平均分配；但仍有28%的人认为家务主要应由女性承担。

与此同时，在子女教育和陪伴方面，女性投入时间明显更多。数据显示，44.5%的女性长期照顾孩子，而男性这一比例仅为25.6%。

哈萨克斯坦人结婚、生育年龄持续推迟

调查指出，近年来哈萨克斯坦首次结婚年龄和女性生育年龄都在上升。

根据统计数据，2025年哈萨克斯坦男性平均初婚年龄为27.9岁，女性为25.3岁；而2014年这一数据分别为27.1岁和24.6岁。

与此同时，离婚数量则持续下降，从2019年的约6万起降至2025年的4.57万起。

2025年，哈萨克斯坦全国共出生33.5万名儿童，总生育率为每千人16.43。

其中，出生率最高的地区主要集中在南部和西部，包括突厥斯坦州、奇姆肯特和曼格斯套州；而北部地区出生率相对较低，包括北哈州和库斯塔奈州。

研究还显示，农村地区出生率依旧高于城市，而城市居民则更倾向于晚婚和晚育。

“计划生育”理念增强，但实际准备不足

2024年的调查还显示，73.5%的受访者认为生孩子应该提前规划。

不过，真正会系统性进行孕前准备、包括定期体检的人并不多，只有17%的受访者表示会长期这样做。

与此同时，哈萨克斯坦居民对生殖健康服务的使用率有所下降：2022年有44.8%的受访者使用相关服务，而到2024年这一比例降至39.5%。

在满意度方面，相关服务平均得分为3.85分（5分制），整体高于中等水平，但仍未达到“高度满意”。

从城乡差异来看，城市居民更支持“计划生育”理念，占77%；农村地区为67.3%。不过，在实际使用生殖健康服务方面，城乡差距并不明显，分别为39.6%和39.2%。

从地区来看，对“计划生育”支持度最高的地区包括阿拜州、乌勒套州、库斯塔奈州、阿克托别州以及阿拉木图市。

【编译：达娜】