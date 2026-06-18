亚洲铁人三项杯阿斯塔纳站将吸引20国和地区运动员参赛

（哈萨克国际通讯社讯）2026年亚洲铁人三项杯阿斯塔纳站（Asia Triathlon Cup Astana 2026）将于6月20日至21日在阿斯塔纳铁人三项公园举行。目前已有来自20个国家和地区的270余名运动员报名参赛，报名工作仍在继续。

据阿斯塔纳市政府官网消息，本次赛事将汇集来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、奥地利、孟加拉国、文莱、关岛、印度尼西亚、伊朗、日本、黎巴嫩、卢森堡、蒙古国、阿联酋、巴勒斯坦、俄罗斯、斯洛伐克、土耳其、乌兹别克斯坦、芬兰和捷克等国家和地区的运动员。

比赛设精英组（Elite）、青年组（Junior）、年龄组（Age Group）和残疾人铁人三项组（Paratriathlon）等多个组别。

6月20日将举行精英组比赛，运动员需完成750米游泳、20公里自行车骑行和5公里跑步的短距离赛程。

6月21日将进行青年组比赛。当天还将举行年龄组比赛，目前该组别已吸引约200名业余选手报名。参赛者需完成1.5公里游泳、40公里自行车骑行和10公里跑步组成的奥运标准距离赛程。

本次赛事由哈萨克斯坦铁人三项联合会在世界铁人三项联合会和亚洲铁人三项联合会支持下举办，并得到哈萨克斯坦旅游和体育部、国家奥委会以及阿斯塔纳市政府等机构支持。

赛事组委会表示，举办亚洲杯赛事将有助于推动哈萨克斯坦铁人三项运动发展，提高裁判员和教练员专业水平，并增强哈萨克斯坦运动员在国际赛场上的竞争力。