“人生新阶段”：为何越来越多退休人员选择继续工作

（哈萨克国际通讯社讯）随着人口结构变化和社会观念转变，退休人员在劳动市场中的作用正日益凸显。围绕“退休后是否继续工作”这一议题，哈通社对相关现象进行了系统梳理与分析。

老龄人口增加 推动劳动参与上升

根据哈萨克斯坦国家统计局数据，截至2026年初，全国65岁以上人口已达197.5万人，占总人口的9.6%。人口老龄化趋势正在直接影响就业结构。

数据显示，过去两年中，超过法定退休年龄仍在工作的人员数量增长约1.5倍。以2024年9月为例，全国共有29.85万名退休人员仍在从事经济活动，较2022年增加9.27万人，增幅达45.1%。这一变化表明，退休群体正逐步从“退出劳动市场”转向“持续参与”。

就业结构多元化 多行业吸纳退休群体

从行业分布来看，农业仍是退休人员最集中的领域，共计约11.9万人，占比39.9%。此外，约五分之一从事贸易行业，另有16.2%活跃于教育与医疗等社会服务领域。

值得注意的是，结构正在发生变化。近三年来，建筑业、公共管理和金融领域的退休就业人数增长约三倍；交通物流、贸易及社会服务领域增长约两倍。这意味着退休人员已逐渐从传统行业向更广泛的经济领域扩展。

同时，从年龄结构看，仍在就业的退休人员主要集中在刚刚退休、尚未满65岁的群体。尽管85岁以上仍就业者占比极低，但2023年仍有700余人在这一年龄段继续工作。

不过，在服务业中，部分老年人从事的多为体力型或低技能岗位，显示出其职业匹配度仍有提升空间。

法律保障明确 不限制退休后就业

根据《社会法典》第99条规定，达到退休年龄的公民虽不再纳入正式劳动力统计，但拥有完全的就业自主权。同时，就业机构不会对该群体进行单独登记，相关统计主要依据养老金缴纳情况。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部表示，在具备工作能力和专业技能的前提下，用人单位可与退休人员签订或延长劳动合同，不受次数限制。

自2017年起，哈萨克斯坦正式进入老龄化国家行列。为应对这一趋势，政府于2021年推出“积极长寿”国家计划，目前全国已设立134个“积极长寿中心”，旨在促进老年群体社会参与。

“银发就业”计划 提供制度性支持

在政策层面，“银发就业”（Kumis zhas）项目成为重要支撑。该计划通过补贴机制鼓励企业聘用接近或已达退休年龄的人员。

具体而言，政府将在前三年分别承担70%、65%和60%的工资补贴（上限为30个按月计算指标）。其余部分由用人单位支付。

参与者月收入通常在10万至20万坚戈之间，具体取决于地区与岗位。当前，该项目在阿拉木图、江布尔、杰特苏、阿克托别及卡拉干达州推进较为活跃。

社会观念差异：本国与国外对比明显

社会学专家拉马赞·萨塔罗夫指出，与发达国家相比，哈萨克斯坦退休人员更倾向于继续工作。

在国外，退休群体通常依靠储蓄和养老金生活，更多参与旅游或志愿活动；而在哈萨克斯坦，继续工作的动因更多源于经济需求及维持社会角色的需要。

同时，用人单位仍存在一定年龄偏见，在高强度体力或高效率岗位中，对退休人员需求较低。但在教育、咨询、科研等领域，经验丰富的老年人才仍具有明显优势。

心理因素：工作有助于维持价值感

临床心理学家叶尔克然·穆拉特基兹指出，退休对个体心理影响显著，尤其是缺乏家庭陪伴或社会联系的人群，更容易产生失落感。

工作不仅能带来收入，还能维持个人价值感与社会联系。拥有兴趣爱好和良好社交网络的退休人员，更容易适应这一阶段。

此外，快速变化的数字社会也对老年人提出挑战，学习新技术成为重要适应路径。

“积极长寿中心”成为重要平台

目前，全国“积极长寿中心”为老年人提供多样化服务，包括体育活动、语言课程、计算机培训、心理辅导及艺术创作等。

以阿斯塔纳为例，已有超过2万名退休人员长期参与相关活动，仅今年以来新增注册1682人。女性参与度明显更高，尤其在手工艺和艺术疗愈领域。

部分参与者还在国际舞台上取得成绩。例如，“阿拉木图奶奶团队”在意大利时装周展示民族服饰，并在土耳其和吉尔吉斯斯坦的文化节中获奖。

个案：退休不等于“结束”，而是“转型”

71岁的肯热博拉特·巴皮舍夫，曾从事教育与社会管理工作超过30年。退休后，他继续担任阿斯塔纳萨雷阿尔卡区社会服务中心负责人，致力于推动老年人社会融入。

另一位典型代表是69岁的玛尔詹·扎克波娃。退休后，她学习视频制作，活跃于TikTok等社交平台，并参与商业项目，实现从传统职业向数字创作的转型。

总体来看，哈萨克斯坦退休群体的社会角色正在发生转变。他们不再只是依赖社会保障的群体，而是逐步成为劳动力市场、社会活动乃至数字经济的重要参与者。

“退休”正从传统意义上的“退出”，转变为“新的起点”。

【编译：达娜】