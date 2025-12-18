哈土人文合作再添新平台：“哈萨克斯坦之角”亮相伊斯坦布尔

该项目由哈萨克斯坦科学和高等教育部直属的“科学殿堂”国家学术中心发起，并得到哈萨克斯坦驻伊斯坦布尔总领事馆的大力支持。

项目旨在进一步深化哈萨克斯坦与土耳其在人文与文化领域的交流合作，系统推广哈萨克文学与学术遗产，并在拉米图书馆内打造一个长期展示哈萨克学术与文化成果的固定空间。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

出席仪式的嘉宾包括土耳其正义与发展党负责突厥国家事务的副主席瑞希德·于克塞尔博士，哈萨克斯坦驻伊斯坦布尔总领事努里丁·阿曼库勒，拉米图书馆馆长阿里·切利克，哈萨克文学土耳其语译者库德斯·乔尔潘，“科学殿堂”国家学术中心总干事乌拉尔·穆哈詹诺夫，TURKTAV突厥历史与文化基金会执行主任埃塞丽·拉哈耶娃，以及来自突厥文化国际组织（TÜRKSOY）、土耳其文化教育界人士和在土哈萨克斯坦留学生代表。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

“科学殿堂”国家学术中心总干事乌拉尔·穆哈詹诺夫在致辞中强调了该项目在推动哈土双边合作中的重要意义。他表示，在拉米图书馆设立“哈萨克斯坦之角”，是将两国科学与文化合作提升至新高度的重要举措，有助于向国际社会系统展示哈萨克民族的智慧成果与学术遗产。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

作为合作内容之一，哈方此次向拉米图书馆赠送了250册图书。这批图书由“科学殿堂”中央科学图书馆、瓦里汗诺夫历史与民族学研究所及埃乌佐夫文学与艺术研究所联合精选，涵盖哈萨克文学、历史、文化及科学研究等多个领域。

值得一提的是，“科学殿堂”中央科学图书馆是哈萨克斯坦规模最大的科学图书馆之一，馆藏数量接近600万册。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

项目落地所在的拉米图书馆本身亦具有深厚的历史与现实价值。这座始建于18世纪的建筑在完成全面修复后，已转型为土耳其最大、最现代化的知识中心之一。秉持“活力图书馆”理念的拉米图书馆，正逐步发展成为促进科学、文化与艺术领域国际合作的重要平台。

【编译：阿遥】