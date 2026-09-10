哈萨克斯坦电影《驯鹰人》聚焦女性权益与反暴力议题

（哈萨克国际通讯社讯）电影《驯鹰人》（Бүркітші）日前在阿斯塔纳举行内部首映。影片以侦探故事为主线，聚焦针对女性的暴力问题，通过受害者的遭遇、正面人物的坚持以及反面人物的行为，传递违法犯罪必将付出代价的理念。

影片女主角阿丽娅由演员扎丽娜·卡尔缅（Зарина Кармен）饰演。她在首映前接受采访时表示，阿丽娅是一名正直、忠于职业但容易感情用事的人物。她性格执着，也因此经历挫折，但最终从中吸取教训，重新找到方向并继续自己的事业。

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谈及影片关注的社会问题，卡尔缅表示，艺术未必直接教育人，但能够带给人情感体验，每个人也会从电影中获得不同的感受。

“我们关注了一个非常重要、却在社会上很少被公开谈论的话题。不少女性遭受暴力后，因为担心‘丢脸’而不敢说出来，只能独自承受痛苦。但这样的事情应该被说出来，这也是影片最想传递的核心思想。”

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影片导演库阿内什·斯塔哈诺夫（Қуаныш Стаханов）介绍，电影中的故事为虚构情节，但现实生活中女性遭受暴力的情况并不少见，因此这一主题具有现实意义。

“这是一部经典的侦探类型电影，侦探也是我个人非常喜欢的创作方向。我们希望通过这一类型关注社会上的一个重要问题——反对针对女性的暴力。”他说。

《驯鹰人》由哈萨克斯坦文化和信息部委托制作，并获得国家电影支持中心支持。

国家电影支持中心管理委员会主席库尔曼别克·朱马哈利（Құрманбек Жұмағали）表示，国家对电影产业的支持旨在推动关注社会现实问题的影视项目。

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他指出，在电影项目竞争性遴选中，“法律与秩序”原则是重点方向之一，旨在增强社会对法律的尊重，使公众认识违法行为的后果以及个人应承担的责任。

“《驯鹰人》同样关注这些问题，倡导形成对暴力行为零容忍的社会态度。电影在吸引公众关注此类具有社会意义的问题方面具有很大的影响力。”朱马哈利说。

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