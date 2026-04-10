托卡耶夫：人类一切成就都源于科学家的智力劳动

托卡耶夫首先向全国科学工作者致以节日祝贺。他表示，在这一重要节日前夕齐聚总统府——阿克奥尔达，已经成为一项良好传统，这体现了国家对科学界的高度重视和特殊敬意。他指出，任何一个发达、先进国家的根基在于科学，最宝贵的财富在于科学家。一个国家的科研实力，完全可以被视为其声望与实力的重要衡量标准。只有重视科学、尊重科学家、崇尚知识与教育的国家，才能登上文明发展的高峰。

总统说，人类所有成就毫无疑问都是科学家智力劳动的成果。当前在场的科研工作者在各自领域都取得了显著成绩，为提升民族素质、改善人民福祉作出了重要贡献。托卡耶夫援引阿拜的话指出，人之所以能够超越他人，在于智慧、科学、品格和修养，这一箴言至今仍未失去现实意义。他强调，如果哈萨克斯坦希望成为有竞争力的国家，就必须优先发展科学，掌握新技术和人工智能。

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托卡耶夫还介绍了国家近年来对科学领域持续推进的系统性支持措施。他指出，自己已将今年定为“数字化与人工智能年”，而重视科学，是每一个追求发展国家的历史使命。过去五年，国家对科学领域的投入增加了六倍以上，全国研究型大学数量不断增加。对投资科研项目的企业，国家也开始提供税收优惠。

总统强调，当前另一项重要任务，是为青年科学家创造能够安心从事科研工作的良好环境，因为哈萨克科学的未来掌握在视野开阔、思想活跃、目标高远的年轻人手中。他表示，那些勤奋而有才华的年轻人，将来必将成长为民族的栋梁，继续走在卡尼什·萨特帕耶夫等杰出人物开辟的道路上。因此，国家必须关心青年研究人员。目前，已有600多名青年科学家获得住房，此外还为他们提供专项科研资助。每年都有青年研究人员前往世界领先科研中心交流学习、积累经验，这类务实举措今后还将继续推进。

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托卡耶夫指出，支持科学、全社会尊重科学家，本质上也是在社会中树立勤奋、求知和创造的价值导向。他表示，一个民族的思想越先进，年轻一代对科学和知识的兴趣就会越强。培养理性、智慧的新一代，是全社会共同的责任，国家和家庭都负有同等责任。他提到，自己去年已签署关于建立“未来”统一储蓄体系的相关法律，该体系可帮助家长为子女将来接受优质教育提前储蓄。目前，已有近20万公民开设了专门账户。他指出，这可以说是对未来最有效的一种投资。

在谈到科技成果转化时，总统强调，科学潜力必须真正服务国家发展，科研人员取得的成果不能停留在实验室内，而应转化为能够带来实际成效、能够用于生产的项目。换言之，科学必须符合经济和社会的现实需求。这一任务应始终置于政府重点关注之中，因为它对国家具有特殊意义。他指出，世界最优秀的企业始终坚持优先发展知识与科学，并迅速将科研成果应用于生产实践。大型全球科技公司在吸引人才方面也一直处于领先地位，人力资本正是其核心力量。技术和创新，是发展最重要且无可替代的条件。

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总统表示，发展应用科学对哈萨克斯坦而言尤为重要。他指出，这一方向上的项目数量正在增加，这是一个非常积极的趋势，尤其值得关注的是，各大学正在逐步成长为技术发展的重要中心。托卡耶夫特别举例说，去年隶属于University Medical Center的心脏中心医生研发出名为ALEM（Astana Life Ex-situ Machine）的创新医疗设备，这完全可以称为去年最重要的科学成果之一。该设备可以使供体器官的活性维持24小时以上，这样的独特创新表明哈萨克科学具有很高潜力，也表明国家整体发展水平不断提高。

与此同时，总统也指出，科学领域仍然存在不少尚未解决的问题。他提到，自己今年3月访问阿尔-法拉比哈萨克国立大学期间，曾专门与科学家会面，并就多个问题交换意见，尤其强调必须理顺科研经费管理机制并加强严格监督。国家的目标不应只是“花掉资金”，而应是实施真正造福社会的项目。

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托卡耶夫还特别谈到工程技术人才培养和科学城建设问题。他指出，应更加重视高水平工程技术人才培养，而这一任务主要由高等院校承担。民族的智力潜力正是在这些教育机构中形成的。如果大学能够忠实履行自身使命，我国高素质专业人才队伍就一定会不断壮大。除此之外，国家还应推动在科学城和快速发展的城市中引进新技术。目前，赋予库尔恰托夫市科学城地位的相关工作正在积极推进。总统表示，应鼓励投资者向这类发展中心投入资金，这也是政府当前的重要任务之一。

在讲话中，托卡耶夫还谈到了新宪法的历史意义。他指出，大家都知道，哈萨克斯坦于3月15日举行了具有重大历史意义的全民公投。在绝大多数公民支持下，国家通过了新的宪法，这部宪法将巩固国家根基，并推动国家在包括科学在内的各个领域走上可持续发展轨道。总统强调，新宪法序言首次将文化、教育、科学和创新明确列为国家发展的指导价值。这意味着国家将从战略高度全面支持这些领域，而最重要的是，推动这些方向发展已成为国家的宪法义务。

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托卡耶夫借此机会向在新宪法起草和通过过程中作出重要贡献的科研和学术界人士表示感谢。他指出，根据过渡性条款，新宪法将自2026年7月1日起正式生效。在此之前，所有基础性法律都必须与宪法规范保持一致。目前，议会已经展开大规模立法工作，他相信议员们将认真而高效地审议相关法案。

总统还透露，随着新宪法生效，他将签署关于举行单院制库鲁尔泰选举的总统令，选举将于今年8月举行。他表示，之所以提前公布这一信息，是为了让各政党有充足时间明确安排并为选举做准备，从而有近五个月时间与选民展开相应工作。托卡耶夫指出，库鲁尔泰选举将为哈萨克斯坦整个政治体系的全面重塑打开道路，而国家当前正在推进的政治和经济改革，也应推动社会意识发生积极变化。

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在谈到社会价值与法治观念时，托卡耶夫表示，科学家在这一复杂进程中发挥着特殊作用，因为他们弘扬文明价值观，并以自身的思想素养和道德品质为社会树立榜样。他指出，真正的科学家始终站在反对蒙昧和落后的前沿，始终在启蒙与教育事业中发挥引领作用。总统援引阿尔-法拉比的话说：“缺乏道德约束的知识，是人类的敌人。”因此，只有当社会真正崇尚人道、公正和责任，并把年轻一代培养成为有道德、尊重法律的人，国家才能走向真正繁荣。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦社会不能被扭曲的是非观念所裹挟，也不能盲目相信不符合本民族精神气质的外来世界观，否则将带来严重后果。对于任何企图破坏团结稳定、煽动社会和民族矛盾的行为，国家都将依法坚决制止。正如宪法所规定的那样，我国必须坚持法律与秩序至上。他认为，科学家不能保持沉默，而应在社会尤其是青年群体中积极弘扬责任和秩序的原则。总统强调，绝不能容忍法律虚无主义，哈萨克斯坦选择的是守法、理性的社会。

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托卡耶夫还专门谈到阅读文化问题。他提到，近期美国某法院的一项裁决承认，一些互联网平台的算法会对儿童造成伤害，并使其在心理上形成依赖。他指出，哈萨克斯坦必须从中吸取教训，不能把下一代的成长完全交给社交网络和视频平台。总统表示，加强家庭制度和教育体系，实际上与培养孩子阅读书籍的习惯密切相关。尽管社会上存在不少悲观声音，但书籍作为知识源泉和精神导师，并未失去意义。阅读越多，一个人的认知越深刻，书籍能够锻炼思维、拓宽视野，也能增强个人对自身能力的信心。

总统指出，我国即将第二次庆祝国家图书日。这一得到社会广泛支持的倡议，应推动本国出版业更加系统发展，并促进国外重要优秀文学作品的翻译出版。他强调，阅读应当成为哈萨克民族世界观中不可分割的一部分，成为国家先进品质之一，而科学家也必须为此作出重要贡献。

托卡耶夫同时再次强调，必须在社会中真正确立法治原则，也就是守法文化。法律与秩序的理念应当严格贯穿日常生活所有领域——从公共场所行为规范、包括各种宴会庆典中的行为举止，到日常生活习惯，再到道路交通驾驶文化，都必须遵守这一不可动摇的原则。

总统说，自己此前也曾专门谈到道路安全问题。遗憾的是，在哈萨克斯坦，每年都有数千人因交通事故丧生，其中很多事故都源于严重违反交通规则，这种情况绝不能继续下去。过去，一些人将交通事故频发归咎于道路状况不佳，但近年来国家已在各地区大规模推进道路基础设施升级改造，而悲剧事件依然没有明显减少。这说明政府和社会都必须对此给予高度关注。公民应当养成严格遵守既定规则的驾驶文化。对挑衅警察甚至攻击警察的行为，必须坚决制止。对于那些将不守法、滋事闹事的人塑造成“英雄”的现象，也应依法严肃处理。总统强调，如果我们要成为文明民族，就必须坚决制止一切伤害警察、医生、教师、服务行业从业人员以及所有诚实守法公民尊严的行为。

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在谈到“清洁哈萨克斯坦”全民项目时，托卡耶夫指出，在社会中树立维护环境卫生、保护生态环境的文化，具有十分重要的意义。他说，“清洁哈萨克斯坦”不仅仅是城市和乡村环境整治工程，其根本意义在于更新社会意识，通过这一倡议，唤起公民对神圣祖国哈萨克斯坦命运的责任感，共同参与建设未来。他强调，只有在责任、公正和相互尊重存在的地方，国家与社会才能获得成长与发展空间，这也是所有文明国家和民族共同遵循的原则，而这些价值同样构成了新“人民宪法”的核心。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦已经走上广阔的发展道路，并成为具有全球竞争力的国家，国家已经取得切实成就，而这一切首先依靠的是高质量的人力资本。

总统还特别谈到弘扬伟大人物以及传承智识遗产的问题。他指出，哈萨克斯坦为自身丰富的思想文化遗产感到自豪。阿尔-法拉比、艾哈迈德·亚萨维、阿拜等伟大思想家为后世留下了取之不尽的精神财富，他们的著作进入了世界思想宝库。国家必须以符合时代要求的方式更好利用这些珍贵遗产，更深入地认识、广泛传播并不断发展本国思想家和科学家的遗产，为弘扬伟大人物的工作注入新的动力。

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托卡耶夫说，自己此前在突厥斯坦提出设立“霍加·艾哈迈德·亚萨维”勋章的倡议，其意义也正在于此。去年，哈萨克斯坦还举行了关于亚萨维思想研究的国际研讨会。今年，这一良好传统还将延续至阿尔-法拉比论坛。总统表示，此类富有教育意义和学术价值的重要活动今后应每年举行。

在当天的仪式上，托卡耶夫还宣布一项新举措。他表示，哈萨克草原孕育了众多伟大思想家，其中阿里-法拉比具有特殊地位。他的遗产是全人类的宝贵财富，是文明思想的高峰。因此，国家有必要在高级国家奖励体系中增设专门的“阿尔-法拉比”勋章，以表彰在教育、科学、文化和精神文明领域取得卓越成就的公民。他还表示，“仁爱”勋章、“霍加·艾哈迈德·亚萨维”勋章和“阿尔-法拉比”勋章将于今年共和国日之前首次颁发。

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讲话最后，托卡耶夫强调，哈萨克斯坦作为一个富有创造力的民族，将继续为自己设立崇高目标。国家将以巩固团结、凝聚全民力量、依靠知识与科学、思想力量和有觉悟的青年，实现祖国的根本性现代化，并为下一代留下一个文明、强大而公正的国家。他指出，这是国家的历史责任。在这条道路上，国家高度信任科学家的巨大潜力，因为科学兴盛，整个国家就会发展，也会打开无限可能。每一项科研成果，都会提升整个民族的荣誉感。

总统最后表示，相信哈萨克斯坦科学家将一如既往服务国家利益，而国家也将始终支持他们。

讲话结束后，托卡耶夫总统向在科学领域取得突出成就并为高等教育发展作出重要贡献的科学家授予国家奖项，并郑重向一批青年科学家交付了新居钥匙。

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在表彰仪式上，以江格尔汗命名的西哈萨克斯坦农工技术大学实验室负责人萨尔森别克·蒙塔耶夫、遗传学与生理学研究所副教授阿纳斯塔西娅·佩尔菲利耶娃，以及核物理研究所阿斯塔纳分部高级科研人员阿利舍尔·穆塔利等先后发表了讲话。

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【编译：木合塔尔·木拉提】