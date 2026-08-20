哈萨克斯坦人一年吃多少通心粉？农村居民消费量高出近40%

（哈萨克国际通讯社讯）据Energyprom.kz数据，通心粉及相关面食制品在哈萨克斯坦居民日常饮食中占有较大比重，其中农村居民的消费量明显高于城市居民。

数据显示，2025年哈萨克斯坦人均通心粉制品消费量为18.3公斤，同比增长12.4%。其中，城市居民人均消费16公斤，农村居民为22.3公斤，农村居民消费量比城市居民高出近40%。

过去十年间，这一城乡差距始终存在。2015年，哈萨克斯坦农村居民人均通心粉制品消费量为26.2公斤，城市居民为17.4公斤。

不过，从十年整体趋势来看，哈萨克斯坦通心粉制品消费量有所下降。全国人均消费量较2015年下降15.8%，其中城市下降8.5%，农村下降17.7%。

2026年初，通心粉制品消费量继续小幅下降。第一季度，全国人均消费量为4.2公斤，低于2025年同期的4.4公斤。其中，城市居民由3.8公斤降至3.7公斤，农村居民由5.4公斤降至5.2公斤。农村居民的消费量仍比城市居民高出40.5%。

从具体品类来看，第一季度全国人均细面和意大利细面消费量为1.6公斤。其中，城市居民为1.3公斤，农村居民为2.2公斤。

同期，通心粉及弯管面制品人均消费量为2.6公斤，低于上年同期的2.7公斤。其中，城市居民为2.4公斤，农村居民为2.9公斤。