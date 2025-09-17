加沙：独立人权调查指控以色列实施种族灭绝

在以色列对加沙军事行动持续升级的背景下，联合国关于包括东耶路撒冷在内的被占巴勒斯坦领土及以色列的独立国际调查委员会发布新报告，敦促以色列及所有国家履行国际法义务，“终止种族灭绝”并追究相关责任。

联合国人权理事会于2021年设立的“关于包括东耶路撒冷在内的被占巴勒斯坦领土及以色列的独立国际调查委员会”，由人权理事会成员国任命的独立专家组成，不隶属于联合国秘书处，负责调查自2021年4月以来该地区所有国际人道法和人权法的违反行为，并查明其根源和问责责任，以向人权理事会提出报告和建议。

委员会主席皮莱表示：“委员会认定，以色列应对加沙地区发生的种族灭绝行为负责。显然存在通过符合《防止及惩治灭绝种族罪公约》标准的行为摧毁加沙巴勒斯坦人的意图。”

以色列常驻日内瓦联合国办事处代表梅隆断然驳斥该委员会“断章取义”的结论，称这份七十余页的报告“旨在为哈马斯及其支持者服务，试图抹黑以色列，使其丧失合法性。报告错误指控以色列存在种族灭绝意图，这一指控毫无事实依据。”

在日内瓦的记者会上，调查委员会成员皮莱和西多蒂介绍说，她们对加沙战争的调查始于2023年10月7日哈马斯对以色列的袭击。调查结论认为，以色列当局和安全部队“实施了1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》定义的五项种族灭绝行为中的四项”，包括：杀害；造成严重身体或精神伤害；蓄意制造旨在消灭巴勒斯坦人生存条件的局面；实施旨在阻止生育的措施。

皮莱指出，在以色列文职和军事当局发表贬低巴勒斯坦人的“明确言论”的背景下，这些罪行的责任“在于以色列最高层当局”。

委员会还分析了以色列当局和以色列安全部队在加沙的行为，表示“包括对加沙巴勒斯坦人实施饥饿和非人道生活条件……从其行动性质来看，种族灭绝意图是唯一合理的推论”。

系统性审查

委员会的结论基于对以色列在加沙军事行动的审查，包括“造成前所未有的巴勒斯坦人伤亡”以及实施“全面封锁（包括阻断人道主义援助，导致饥荒）”。

联合国人道主义事务协调厅数据显示，近百万民众滞留加沙城，该地区已确认发生饥荒，居民每日遭受轰炸，且“在以色列军方对整座城市发布迁离令后，生存资源获取渠道已遭破坏”。

调查委员会在最新报告中还审查了所谓对加沙医疗和教育系统的“系统性破坏”，以及针对巴勒斯坦人的“系统性”性暴力和基于性别的暴力行为。

正义呼吁

调查委员会还审查了针对儿童的所谓“直接袭击”，以及以色列“无视国际法院命令”的行为——国际法院曾于2024年3月要求以色列采取“一切必要有效措施，确保所有相关方能够大规模、无障碍地向加沙全境的巴勒斯坦人提供急需的基本服务和人道主义援助”。

皮莱表示：“国际社会不能对以色列在加沙针对巴勒斯坦人民的种族灭绝行动保持沉默。”

她补充说：“当种族灭绝的明确迹象和证据出现时，不采取行动加以阻止，就等同于共谋。”

她说：“所有国家都有法律义务采取一切合理可行的手段，阻止加沙的种族灭绝。”

卡塔尔袭击事件紧急辩论

另一方面，人权理事会周二调整议程，紧急召开辩论会议，讨论上周以色列对卡塔尔境内哈马斯政治领导层发动的空袭。

此次空袭目标位于卡塔尔首都多哈的一个居民区，据报造成包括五名哈马斯成员在内的六人死亡，引发安理会及秘书长在内的各方广泛谴责。

联合国秘书长古特雷斯在声明中谴责此次行动是对卡塔尔主权和领土完整的“公然侵犯”。

在安理会就这一袭击事件召开的会议上，联合国负责政治和建设和平事务的副秘书长迪卡洛表示，此次侵犯卡塔尔主权的袭击对地区和平与安全构成严重威胁，并破坏了国际社会为结束加沙战争、解救人质所做的调解努力。