美载人绕月飞行任务进入最后准备阶段

按计划，“阿耳忒弥斯2号”任务的发射不早于美国东部时间4月1日18时24分（北京时间4月2日6时24分）。届时，执行该任务的美国新一代登月火箭“太空发射系统”将搭载“猎户座”飞船，从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，将4名宇航员送入绕月轨道，进行为期10天的绕月飞行。

美航空航天局3月31日发布消息说，发射当天天气有利概率为80%，主要影响因素包括积云、地面风以及太阳活动等。美航空航天局及美太空军气象团队将持续对发射前的天气状况进行监测。

美航空航天局介绍说，工程人员3月31日完成了对火箭4台发动机的关键状态检查，火箭上面级也已进入安全稳定状态。“猎户座”飞船飞行电池已充满电，以保障发射及初始飞行阶段相关系统稳定运行。工程人员还启动了火箭芯级飞行电池充电工作，以支持发射及上升过程中的传感与控制系统正常运行。

据介绍，载人系统保障是准备工作的重点。工程人员已在飞船内部完成对宇航员压力服调压系统泄漏检测，确认其密封性和压力控制能力，确保能够应对舱压异常等突发情况。

美国于2019年宣布“阿耳忒弥斯”登月计划，并于2022年11月完成“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务。此次“阿耳忒弥斯2号”任务是该计划下的首次载人任务。之后，美国计划2027年执行“阿耳忒弥斯3号”任务，在近地轨道开展系统及运行能力测试；2028年开展“阿耳忒弥斯4号”登月任务。