候选人赛：阿萨乌巴耶娃战平前世界冠军 稳居积分榜首位

最新一轮角逐中，这位哈萨克斯坦选手与世界顶尖特级大师、前世界冠军谭中怡展开强强对话。双方均倾尽全力争取胜利，竞争异常激烈，最终握手言和，各取0.5分。

本届赛事汇聚全球国际象棋界顶级选手，除中国棋手朱锦尔、谭中怡外，还包括以中立身份参赛的亚历山德拉·戈尔亚齐金娜、叶卡捷琳娜·拉格诺，乌克兰棋手安娜·穆兹丘克，以及印度名将迪芙亚·德什穆克和瓦伊沙莉·拉梅什·巴布。

目前，阿萨乌巴耶娃凭借2.5分总积分继续领跑。

比比萨拉·阿萨乌巴耶娃2004年2月26日出生，2019年获女子特级大师称号，2020年晋封国际大师，2024年正式晋升为特级大师。

她从4岁起学棋，天赋非凡。2011年获8岁组世界冠军，至今已三度摘得世界国际象棋超快棋锦标赛冠军（2021年、2022年、2025年），并于2021年获世界快棋锦标赛亚军。此外，她在多项国际高水平赛事中成绩优异，持续向世界冠军最高荣誉发起冲击。

【编译：阿遥】