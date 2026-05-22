哈萨克斯坦加速打造区域人才中心 将推出“黄金签证”机制

会上，与会专家就如何构建现代化移民政策体系交换了意见。讨论重点主要围绕通过吸引高层次国际人才和投资者，推动哈萨克斯坦人力资本发展，并进一步加快移民管理流程数字化。

会议还特别关注了外资吸引机制的现代化升级。与会者围绕如何为外国专家、投资者及企业家赴哈发展、长期居留和开展经营活动营造更具竞争力的政策环境进行了探讨。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部第一副部长叶尔波勒·图亚克巴耶夫在会上表示，新一轮移民政策改革旨在更加高效地调节人口流动，吸引优质人力资本，并推动移民手续实现全流程数字化办理。

—新规草案计划引入“QazETA”统一数字平台及其配套的“e-Residency”模块，同时启动“e-Residency Invest”项目。此外，我们还将推出专门的“黄金签证”机制，为高素质人才、投资者和企业家提供一系列便利与优惠条件，-图亚克巴耶夫表示。

他强调，“黄金签证”将成为新移民政策的重要工具之一，主要面向战略投资者以及国家经济急需的高水平专业人才，并从法律层面为其提供长期居留保障。

上述倡议得到了与会专家的积极评价。哈萨克斯坦总统直属战略研究所经济政策分析部负责人安娜·阿尔尚斯卡娅指出，在全球竞争持续加剧的背景下，各国都在积极争夺人才资源，并将人力资本视为推动可持续经济增长的关键动力。

—哈萨克斯坦作为地区性人才吸引中心，如果能够持续保持积极主动的政策姿态，将能够有效利用人口流动这一资源，推动区域均衡发展，-她表示。

国际移民组织代表同样对相关改革方向表示支持。她认为，建立灵活、透明的移民体系，是哈萨克斯坦提升国际竞争力的重要一步。

—这些政策的落实，不仅有助于吸引国际专业人才和外部资本，也将为哈萨克斯坦年轻一代适应未来劳动力市场创造更加广阔的发展空间，-国际移民组织驻哈萨克斯坦代表处代理主任阿丽娅·别洛诺索娃表示。

会议结束时，与会各方一致强调，借鉴国际先进经验、持续完善移民政策体系、加强人力资本开发以及加快政府服务数字化转型，已成为当前的重要任务。与会者普遍认为，这些举措将为哈萨克斯坦建设区域性高质量人才枢纽提供有力支撑。