《海贼王》真人版主演将亮相2026阿斯塔纳国际动漫展

伊尼亚基·戈多伊因在海贼王中饰演主角蒙奇·D·路飞而享誉全球。该剧改编自尾田荣一郎创作的同名经典漫画，也是Netflix最成功的剧集首播作品之一。

第五届阿斯塔纳国际动漫展将于2026年8月6日至9日在哈萨克斯坦首都举行，届时将再次汇聚来自世界各地的电影、电视剧、漫画、电子游戏、动漫及流行文化爱好者。

组委会介绍，伊尼亚基·戈多伊将在活动主舞台与观众见面，回答粉丝提问，并参加签名会和合影活动。

此前，组委会已宣布尼古拉·科斯特-瓦尔道将担任本届动漫展首位重磅嘉宾。他因在权力的游戏中饰演詹姆·兰尼斯特而广为人知。

除国际影视明星外，本届动漫展还将邀请知名博主、内容创作者以及国际COSPLAY行业代表参加。活动将在Barys Arena和阿劳冰宫两大场馆举行。其中，主舞台及嘉宾见面会将在Barys Arena举办，阿劳冰宫将设立主题展区、企业及合作伙伴展位、游戏体验区和互动娱乐区域。

本届动漫展还将举办国际COSPLAY大赛，总奖金达2000万坚戈，成为地区奖金规模最大的COSPLAY赛事之一。