乌兹别克斯坦劳务人员主要去哪里？哈萨克斯坦成为第二大目的地

（哈萨克国际通讯社讯）劳务迁移在乌兹别克斯坦就业市场中占据重要位置。最新数据显示，目前约有190万乌兹别克斯坦公民长期在境外居住，其中130万人以就业为主要目的。在主要目的地中，俄罗斯位居首位，哈萨克斯坦排名第二，目前有34.73万名乌兹别克斯坦公民选择前往哈萨克斯坦居住和工作。

根据乌兹别克斯坦国家统计委员会人口普查数据，该国5.4%的人口，即约210万人没有居住在户籍登记所在地。

其中78.6%，约160万人属于劳务迁移人口，占乌兹别克斯坦就业人口总数的8%。这一群体既包括国内劳务迁移人员，也包括赴国外就业人员。

从性别结构来看，在外地工作的人员中约三分之二为男性，女性占36.7%。

除劳务人员外，没有居住在户籍所在地的人群中还有相当一部分为高校学生，占15.7%，约32.92万人。在这一群体中，男性大学生人数接近女性大学生的4倍。

哈萨克斯坦成为第二大目的地

劳务迁移对乌兹别克斯坦经济具有重要意义。许多居民选择前往其他国家寻找收入更高的工作机会，并向国内家庭汇款。

因此，乌兹别克斯坦采取的政策重点并非限制劳务人员出境，而是为有意赴海外就业的公民提供相应支持。

近6年前，乌兹别克斯坦就安全、有序和合法迁移作出相关承诺。2024年10月，该国成立乌兹别克斯坦内阁下属移民署。

该机构不仅负责对境外劳务迁移进行法律监管，同时还为有意赴国外工作的人员提供职业培训，甚至包括外语培训。

移民署还对长期离境公民进行统计。

截至2026年6月1日，长期在国外居住的乌兹别克斯坦公民达到190万人，其中130万人明确以就业为目的出境。

据该机构专家测算，这一群体约占乌兹别克斯坦劳动年龄人口的6.3%。

不同地区之间的劳务迁移比例存在明显差异。例如，塔什干居民中暂时出境人员占3.1%，而在山区较多的苏尔汉河州，这一比例达到22.8%，相当于每5名劳动年龄人口中就有超过1人暂时在国外生活。

不同地区经济发展水平的差异是造成这一现象的因素之一。

从目的地来看，在长期离开乌兹别克斯坦的人员中，超过一半选择俄罗斯作为临时居住或工作地点。

数据显示，共有99.8万人选择俄罗斯，占长期出境人员总数的51.4%。俄罗斯相对灵活的移民政策以及劳动密集型行业存在用工缺口，是吸引劳务人员的重要因素。

哈萨克斯坦则成为第二大目的地，共有34.73万名乌兹别克斯坦公民选择前往哈萨克斯坦。

相比之下，选择土耳其居住和就业的乌兹别克斯坦公民为15.12万人，不到前往哈萨克斯坦人数的一半。

超260万人注册海外就业平台

为更加集中地解决海外就业问题，乌兹别克斯坦内阁下属移民署建立了专门的电子平台，目前注册人数已经超过260万。

该平台既发布移民署提供的海外就业岗位，也汇集私人招聘机构提供的境外职位信息。

截至2026年8月初，平台运营方共发布1.33万条招聘信息，其中1.13万条、即85.2%为俄罗斯各城市的就业岗位。此外，德国有926个岗位，日本有350个岗位。

私人招聘机构则发布了1.64万个就业岗位，其中接近一半，即7200个岗位来自以色列。

总体来看，通过该平台提供的海外就业机会涉及14个国家。

建筑、农业和工业岗位需求最大

海外劳务人员能够获得的工资水平受到多种因素影响，包括目的地国家的经济发展水平、就业行业，以及求职者年龄和受教育程度等个人条件。

对目前招聘岗位的分析显示，面向劳务人员的就业机会主要集中在建筑、农业和工业领域。

其中，俄罗斯农场普通工人的最低招聘工资约为5.2万卢布。按照当前汇率计算，约合780万乌兹别克斯坦苏姆。

作为对比，2025年乌兹别克斯坦平均名义工资约为640万苏姆。

欧洲国家提供的工资水平则明显更高。

例如，德国生产岗位工人以及保加利亚CE类驾驶员的招聘工资可达到2500欧元，折合约3450万苏姆，相当于乌兹别克斯坦平均工资的5.4倍。

总体来看，随着乌兹别克斯坦逐步建立更加规范的境外就业服务和管理体系，海外劳务市场的地域范围也在不断扩大。俄罗斯仍是乌兹别克斯坦劳务人员最主要的目的地，而哈萨克斯坦凭借34.73万人的规模，已经成为其最重要的周边就业目的地之一。