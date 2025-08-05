中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    11:50, 05 八月份 2025 | GMT +5

    “健康夏日-2025”行动：近18.4万名儿童接受健康检查

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦卫生部持续推进“健康夏日-2025”预防性健康行动，旨在保障儿童在暑期的健康。

    «Саламатты жаз-2025» акциясы: 183 мыңға жуық бала медициналық қарап-тексеруден өтті
    Фото: ҚР Денсаулық сақтау министрлігі

    该行动覆盖全国所有地区，包含多项举措，包括为未在主要阶段接受检查的儿童提供补充健康检查、举办开放日活动以及在医疗机构开展“检查你的健康”活动。

    截至8月初，已有183,588名儿童接受了健康检查，其中12,766人首次被诊断出各类疾病。这些病例已被纳入进一步的跟踪和治疗。

    注重宣传教育

    行动特别重视信息宣传和教育工作，相关活动在诊所、校外夏令营、暑期营地、传统媒体及社交媒体上广泛开展。自行动启动以来，已举办23,936场针对儿童和家长的讲座和交流活动，覆盖人数超过15万人。

    活动中，工作人员发放了关于预防传染病、安全保障及心理健康基础知识的宣传资料，并播放了相关视频和展示信息图表。

    持续至暑期结束

    据悉，“健康夏日-2025”行动自6月启动，将持续至暑期结束。卫生部呼吁家长积极参与预防性活动，让孩子的暑期不仅充满乐趣，更有益于健康。

    哈萨克斯坦卫生部表示，通过这一行动，旨在为儿童创造一个安全、健康的暑期环境，同时提升家长和社区对儿童健康的关注度。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 社会保障 社会 医疗卫生
