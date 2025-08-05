“健康夏日-2025”行动：近18.4万名儿童接受健康检查

该行动覆盖全国所有地区，包含多项举措，包括为未在主要阶段接受检查的儿童提供补充健康检查、举办开放日活动以及在医疗机构开展“检查你的健康”活动。

截至8月初，已有183,588名儿童接受了健康检查，其中12,766人首次被诊断出各类疾病。这些病例已被纳入进一步的跟踪和治疗。

注重宣传教育

行动特别重视信息宣传和教育工作，相关活动在诊所、校外夏令营、暑期营地、传统媒体及社交媒体上广泛开展。自行动启动以来，已举办23,936场针对儿童和家长的讲座和交流活动，覆盖人数超过15万人。

活动中，工作人员发放了关于预防传染病、安全保障及心理健康基础知识的宣传资料，并播放了相关视频和展示信息图表。

持续至暑期结束

据悉，“健康夏日-2025”行动自6月启动，将持续至暑期结束。卫生部呼吁家长积极参与预防性活动，让孩子的暑期不仅充满乐趣，更有益于健康。

哈萨克斯坦卫生部表示，通过这一行动，旨在为儿童创造一个安全、健康的暑期环境，同时提升家长和社区对儿童健康的关注度。

【编译：木合塔尔·木拉提】