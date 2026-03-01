感恩日：铭记历史传承 凝聚多元团结力量

感恩日象征着社会的理解与宽容。20世纪的历史动荡时期，多个民族被前苏联当局强制迁徙至哈萨克斯坦。本地人民向这些落难的新迁入者伸出援手，给予支持与关怀。这段共同经历为今日国家的文化与社会团结构筑了坚实基础。

根据2025年国家统计局数据，目前哈萨克斯坦有130多个民族和睦共处。其中，哈萨克族人口约1440万，俄罗斯族296万，乌兹别克族67.8万，乌克兰族37.2万，维吾尔族30.6万。此外，还有德国族、鞑靼族、阿塞拜疆族、朝鲜族、土耳其族、东干族、白俄罗斯族、塔吉克族及塔特族等多个民族共同生活。这种多元格局成为国家社会和谐与文化包容的重要保障。

当天，全国各地通过慈善活动、文化演出、学校公开课和主题教育等形式庆祝节日，弘扬公民责任感与人文价值，进一步巩固社会信任与相互尊重。

值此节日之际，阿斯塔纳市乌兹别克族民族文化中心主席、共和国调解委员会主席、国家库鲁尔泰成员、哈萨克斯坦民族和睦大会理事会成员及文化和信息部公共委员会成员谢尔佐德·普拉托夫就节日意义发表看法。

他表示，哈萨克斯坦的感恩日源于多项历史事件和民族智慧。哈萨克民族有句谚语：“不懂感恩于人者，亦难以真诚感谢上苍。”伟大诗人阿拜·库南巴耶夫在《箴言》中也强调，仁爱、感恩与助人为善是道德的基石。彼此表达对和平与善意的感谢，体现相互尊重与支持，是构建和谐社会的重要基础。

普拉托夫指出，感恩日不仅是日历上的节日，更是历史记忆与相互尊重的社会象征。它提醒人们铭记那些在不同年代来到哈萨克斯坦、在此安家立业的数百万人的命运，以及在艰难时期展现宽厚胸怀的哈萨克人民的品格。

他强调，今日各民族和睦共处、珍视团结、共同建设国家未来，是巨大的成就。社会和谐不仅依靠国家政策，更源于普通民众、长者理事会、母亲理事会、调解专家、青年群体及民族文化组织的共同努力。

“感恩精神已成为这一工作的道德基石，塑造了多元一体的团结理念。感恩不仅是言语，更是社会信任的根基。”

他特别向劳动者表达敬意，称工人、教师、医生、建筑者、农民、司机、公用事业人员和公务员等群体，以辛勤付出推动国家发展，理应获得尊重与感谢。

他最后祝愿全体哈萨克斯坦公民节日快乐，愿心中常怀真诚的“谢谢”，让和平与团结继续成为国家的核心价值，共同祝愿祖国繁荣昌盛。

【编译：木合塔尔·木拉提】