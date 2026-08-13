世界器官捐献日：哈萨克斯坦4739人等待器官移植 肾脏需求最大

（哈萨克国际通讯社讯）8月13日是世界器官捐献日。目前，哈萨克斯坦共有4739人正在等待器官移植，其中包括125名儿童，肾脏是需求量最大的移植器官。

据哈萨克斯坦卫生部消息，在器官移植等待名单中，4208人需要接受肾脏移植，293人等待肝脏移植，208人等待心脏移植，另有30人等待肺移植。

近年来，哈萨克斯坦器官移植手术数量持续增加。2023年全国完成236例器官移植手术，2024年增至260例，2025年进一步增至310例。2026年上半年完成150例，其中30例使用逝世捐献者提供的器官。

与此同时，哈萨克斯坦潜在逝世器官捐献者数量也在增加。2023年全国确认49名潜在捐献者，2024年增至86人，2025年达到186人。今年上半年又确认108人，其中8例实施多器官获取，即一名捐献者的多个器官可用于帮助不同患者。

卫生部特别指出，“潜在捐献者”并不意味着其器官会被自动获取。潜在捐献者是指经医生会诊按照规定确认脑死亡，并符合器官捐献医学标准的患者。此后还需核实本人此前表达的意愿，并严格履行法律规定的相关程序。

目前，哈萨克斯坦公民可通过eGov提前登记本人对于逝世后器官捐献的意愿。截至目前，已有172283人作出选择，其中16109人同意逝世后捐献器官，156174人选择拒绝。

卫生部表示，是否选择逝世后捐献器官属于公民个人自愿决定，医疗卫生系统的职责是向公众提供真实、清晰的信息，帮助其自主作出选择。

近年来，哈萨克斯坦还通过公益活动提高社会对器官捐献的认识。8月9日，由Heart Center Foundation公益基金会组织的年度“Jüregımnıñ Jeñımpazy”慈善跑步节在阿斯塔纳举行，约7000人参加。

哈萨克斯坦器官移植和高科技医疗服务协调共和国中心表示，将继续推进器官移植服务发展，完善捐献协调机制，加强医务人员培训，并提高公众对器官捐献的认知。