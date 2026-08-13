阿拉木图人口持续增长 城市规划将更多考虑人口迁移趋势

据阿拉木图市政府新闻办公室消息，会议围绕人口迁移的主要趋势以及居民涌入阿拉木图的主要方向展开讨论。与会人员重点关注了日常“钟摆式”人口流动及其给城市社会、交通和公用基础设施带来的负荷。

萨特巴勒德指出，应当将人口迁移不仅作为一项人口统计指标来看待，还应将其视为反映城市及大都市圈变化的重要指标。

“对于我们而言，不仅要了解人口正在向哪些方向流动，更要深入研究人口迁移的原因，了解人们在哪里居住、在哪里工作，以及每天往返阿拉木图的具体情况。这将有助于我们作出更加有依据、更为有效的决策。”萨特巴勒德表示。

根据分析数据，2020年至2025年期间，阿拉木图市人口迁移净增超过22.4万人。人口增长的主要部分来自哈萨克斯坦其他地区的人口内部迁移。与此同时，每天实际在阿拉木图市内活动的人口数量明显高于登记人口。移动通信运营商数据显示，每天约有80万人从城市外进入阿拉木图，其中大部分来自阿拉木图州。

在市长看来，这些数据不仅应被用于评估当前城市承载压力，也应当用于分析人口迁移的原因及其内在机制。

有关部门应将部分地区人口数量的增长，同住宅建设、就业岗位数量、社会服务设施以及交通便利程度等因素结合起来进行综合分析。这种方式有助于在充分考虑居民实际分布和日常出行情况的基础上，更加有效地规划城市发展。

“如果高峰时段道路承受过大交通压力，并不意味着就必须扩建道路。首先需要确定交通流从哪里形成，以及哪些因素在影响交通流。在一些情况下，可以通过在人们居住地附近发展就业岗位、社会服务设施以及其他吸引中心，来减轻道路交通压力。”萨特巴勒德表示。

会议还重点讨论了阿拉木图大都市圈的发展问题。与会人员提出，可在阿拉木图周边毗邻区域创造新的就业岗位，建设教育和社会服务设施，并打造新的经济中心。这将有助于减少居民每天往返阿拉木图市区的次数，降低城市基础设施所承受的压力。

在城市基础设施发展过程中，也应充分考虑人口数量及其分布变化。对于人口数量快速增长的地区，应提前规划学校、门诊部、道路、公共交通以及其他城市服务设施建设。

会议结束后，萨特巴勒德责成有关部门继续对人口迁移进程开展综合分析，并充分利用国家统计数据、移动通信运营商数据以及城市信息系统等相关数据。

此外，在规划住宅建设、社会和交通基础设施，以及进一步推动阿拉木图市和阿拉木图大都市圈发展过程中，还将进一步加强对人口迁移趋势的考虑。

据此前报道，波士顿咨询集团发布首份《智能城市指数2026》，阿拉木图位列全球第38位。