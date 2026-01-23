世界麻风病日：哈萨克斯坦连续8年未发现新增麻风病病例

根据官方数据，截至2026年初，哈萨克斯坦现有麻风病患者中未发现儿童和青少年病例，患者均为高龄人群，这一特征符合该传染病流行灶逐步消退的趋势。

卫生部门指出，国内麻风病发病率呈现稳定下降态势。过去12年间，全国仅发现3例麻风病病例，最近一例确诊于2017年。截至2026年初，哈萨克斯坦境内共有212名麻风病患者 和224名密切接触者。

哈萨克斯坦卫生部皮肤病与感染性疾病科学中心主任罗扎·库阿尼什别科娃表示，麻风病在哈萨克斯坦已基本实现消除，国家属于麻风病负担较低的国家之列。当前，全球防控工作的重点在于疾病预防，其中二级预防、并发症治疗及复发预防仍是优先任务。

资料显示，哈萨克斯坦自1929年起开始系统治疗麻风病。当年苏联人民委员会决定在哈萨克苏维埃社会主义共和国设立麻风病院。如今，位于克孜勒奥尔达州的哈萨克斯坦共和国麻风病院是一家特殊类型的专业医疗机构，不仅提供针对性治疗，还承担患者康复任务，并设有两家门诊机构。

该机构在提供专业治疗的同时，还为患者提供外科、眼科、口腔科和内科等综合医疗服务及康复支持。

哈萨克斯坦共和国麻风病院院长莫尔达加利·塞伊塔利耶夫表示，麻风病院并非隔离机构，登记在册的患者可在全国其他医疗机构接受治疗与康复服务。部分患者为残疾人、无家可归者或无亲属人员，除医疗照护外，还需要社会庇护支持。由于存在复发风险，麻风病患者实行终身随访管理制度。

报道指出，哈萨克斯坦在不同历史阶段采用过多种麻风病防治策略：早期以发现和隔离患者为主，随后转向化学治疗，目前的重点则放在预防残疾发生和患者康复上。

专家提醒，麻风病主要通过空气飞沫传播，通常发生在与未接受治疗患者的长期密切接触中，也可能通过破损皮肤传播。但其传染性较低，不会通过握手、拥抱或共用餐具传播。

【编译：达娜】