世界杯：日本4球横扫突尼斯 西班牙大胜登顶H组

（哈萨克国际通讯社讯） 2026年世界杯足球赛小组赛第二轮继续进行。日本队4比0大胜突尼斯，送对手提前出局；西班牙队4比0完胜沙特阿拉伯，升至H组榜首。此外，比利时与伊朗互交白卷，乌拉圭则被佛得角2比2逼平。

日本4球大胜 突尼斯提前出局

F组比赛中，日本队以4比0完胜突尼斯。镰田大地开场仅6分钟便打破僵局，上田绮世梅开二度，伊东纯也也贡献一球。

继首轮2比2战平荷兰后，日本队收获本届世界杯首场胜利。遭遇两连败的突尼斯则提前失去晋级淘汰赛的希望。

亚马尔世界杯首球 西班牙4球完胜沙特

H组另一场比赛中，西班牙队4比0击败沙特阿拉伯。

亚马尔第10分钟首开纪录，收获个人世界杯首球。随后奥亚萨瓦尔在3分钟内连入两球完成梅开二度。下半场，沙特后卫阿尔坦巴克蒂自摆乌龙，最终将比分锁定为4比0。

两轮战罢，西班牙积4分升至小组第一。

Фото: FIFA

十人比利时战平伊朗

G组比赛中，比利时与伊朗0比0握手言和。

伊朗前锋塔雷米曾在上半场攻破对方球门，但经VAR确认后被判无效。第67分钟，比利时球员恩戈伊被红牌罚下，不过伊朗队未能利用人数优势改写比分。

两轮过后，比利时和伊朗均积2分，小组出线形势仍存悬念。

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佛得角再爆冷门 逼平乌拉圭

当天最后一场比赛中，世界杯新军佛得角再次制造惊喜，以2比2战平两届世界杯冠军乌拉圭。

佛得角率先取得领先，随后乌拉圭凭借阿劳霍和卡诺比奥的进球完成反超。然而下半场瓦雷拉为佛得角扳平比分，帮助球队拿到宝贵一分。

继首轮0比0逼平西班牙之后，佛得角又从乌拉圭身上抢得积分，目前仍保留晋级希望。