世界杯：日本战平荷兰 科特迪瓦绝杀厄瓜多尔

（哈萨克国际通讯社讯）据国际足联官方网站消息，2026年世界杯小组赛首轮比赛继续进行。F组比赛中，日本队与荷兰队2:2握手言和；E组比赛中，科特迪瓦队凭借补时阶段的进球，以1:0绝杀厄瓜多尔队，取得开门红。

在美国达拉斯进行的F组比赛中，两队上半场均未能破门。下半场第50分钟，荷兰队后卫范戴克接格拉芬贝赫传中头球破门，率先打破僵局。

仅7分钟后，日本队迅速扳平比分。中场球员中村敬斗低射破门，将比分改写为1:1。

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第64分钟，荷兰队边锋萨默维尔内切后劲射得分，帮助球队再次取得领先。然而比赛临近结束时，日本队抓住角球机会，由小川航基头球摆渡，镰田大地在第89分钟完成破门，将比分锁定为2:2。

整场比赛中，日本队门将铃木彩艳多次作出关键扑救，成功化解马伦和加克波的威胁射门。中村敬斗、上田绮世等球员也多次在荷兰队门前制造险情。

另一场E组比赛中，科特迪瓦队与厄瓜多尔队鏖战90分钟后分出胜负。

比赛最后时刻，替补登场的阿马德·迪亚洛抓住机会低射破门，为科特迪瓦队打入全场唯一进球，并帮助球队以1:0战胜厄瓜多尔队，暂居小组榜首。

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本场比赛攻防转换节奏较快，双方共有4次射门击中门框。上半场，厄瓜多尔队的约翰·耶博亚和阿兰·明达先后击中横梁。科特迪瓦队方面，迪奥曼德和图雷多次制造威胁，门将加林德斯也贡献了多次精彩扑救。

下半场，厄瓜多尔队前锋恩纳·瓦伦西亚主罚角球直接击中立柱，科特迪瓦队前锋埃利·瓦希的射门则被横梁拒绝。比赛尾声阶段，科特迪瓦队加强攻势，最终由迪亚洛完成绝杀。