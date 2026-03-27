世界戏剧日：哈萨克斯坦各大剧院今年首季接待观众超17万人次

每年的3月27日是"世界戏剧日"。对哈萨克斯坦而言，这一重要日期不仅是戏剧从业者的专业节日，更是彰显戏剧艺术系统性发展、观众兴趣日益增长以及国内剧院创作活力不断提升的重要里程碑。

数据显示，在全国运行的70多家剧院中，公立剧院占57家。其中，全国性剧院11家，地方剧院46家。这些数字充分证明了戏剧艺术在国家文化生活中占据着举足轻重的地位。

以2025年为例，哈萨克斯坦公立剧院共推出了410部首演剧目。同时，各剧院共组织了539场巡演活动，其中境内巡演495场，境外巡演44场。全年累计演出达1.6万场，吸引了2832835名观众到场观看。

文化部表示，戏剧行业的进步不仅体现在演出数量上，更体现在各类艺术节取得的成就中。2025年，国内戏剧工作者参与了101项国际赛事及90项国家级艺术节与竞赛。在这些活动中，哈萨克斯坦剧院的13部作品荣获了"大奖"及"最佳剧目"等奖项。进入2026年第一季度，国家级剧院已服务观众170927人次。这表明市场需求保持稳定，受众对戏剧艺术展现出极高的关注度。

今年年初以来，各大剧院先后首演了《无助者》《哈萨克式喜剧或波拿巴的婚礼》以及《巧丽盼的罪过》等作品。为庆祝"世界戏剧日"，多部新剧及专项活动已列入计划。其中包括：阿斯塔纳芭蕾舞剧院的《Bolero X》、莱蒙托夫剧院的喜剧《婚礼（不可思议的梦境）》、库德杜斯·霍扎米亚若夫国家维吾尔音乐喜剧剧院的《儿媳妇们的起义》，以及哈比特·穆斯列珀夫剧院主办的"剧院之夜"等。

【编译：阿遥】