哈萨克斯坦庆祝“数字化日”：推动科技创新 构建数字主权

政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫发表文章，向数字领域从业者致以节日祝贺。他表示，数字化首先是以人为本的过程。正是通过数字专家们的努力，哈萨克斯坦民众得以使用更便捷、更舒适的服务。他指出，这些人不仅推动了创新文化的形成，也为国家的数字未来作出了重要贡献。

据马迪耶夫介绍，目前IT行业从业人员超过20万人，其中约2万人为人工智能领域专家。未来五年内，政府的目标是让100万名公民具备人工智能技能。

在“Tech Orda”教育项目框架下，已有9037名专业人才接受培训。该项目以线上和线下相结合的方式实施，面向不同层次的学员，包括 Tomorrow School、AI’Preneurs、AI-People Bootcamp 和AI Quest 1.0等课程。

他表示，为青少年提供数字教育也是数字生态建设的重要方向。目前，面向12至18岁青少年的TUMO创意技术中心正在招生。该中心在 alem.ai 平台上开设，为孩子们提供动画、编程、3D建模和生成式人工智能等领域的免费课程。同时，面向青年和大学生的 Tomorrow School——哈萨克斯坦首个P2P模式的人工智能学校——也在积极运行。

人工智能和数字发展部还与国家公务员事务局合作推出了 “AI Qyzmet” 项目，旨在以高效、合乎伦理的方式，将人工智能技术引入国家治理体系。目前，已有约5万名公务员完成相关培训。此外，与阿联酋合作实施的 “QazCoders” 项目为各年龄段公民提供编程和人工智能教育课程。

马迪耶夫指出，政府还在与麻省理工学院合作，计划将人工智能学科纳入中小学课程体系。

他强调，2025年将成为哈萨克斯坦数字化与人工智能领域的关键之年。今年，国家超级计算集群Alem.Cloud已正式成立，将提供Exascale级算力，支持国家人工智能模型的研发。哈萨克斯坦还与NVIDIA和Freedom Holding Corp.签署协议，共同建设独立的人工智能枢纽（AI Hub），以确保国家具备自主计算能力，进一步巩固其作为区域人工智能中心的地位。

另一个重要成果是Alem.AI 国际人工智能中心的落成。该中心集成了实验室、AI Academy、TUMO School 和 Tomorrow School等教育机构，为青年工程师、研究人员和企业家提供学习与创新的平台。

今年，哈萨克斯坦还与亚马逊 “柯伊伯计划”签署了卫星互联网合作协议，同时星链（Starlink） 和OneWeb网络也已进入哈萨克斯坦市场。这些项目将为偏远地区学校和乡村提供高速互联网接入。全国范围内的“Generation Nation”倡议吸引了数万名中小学生参与人工智能、机器人和编程学习。

在“数字化日”前夕，阿斯塔纳枢纽中心（Astana Hub）迎来成立七周年。马迪耶夫指出，该中心已成为哈萨克斯坦及中亚地区 IT 行业的核心平台。目前，常驻企业达1875家，其中470多家为外国参与者。自2019年以来，园区企业总收入已达43亿美元，预计2025年IT服务出口将超过15亿美元。七年来，Astana Hub初创企业吸引的投资总额超过8.4亿美元。

目前，哈萨克斯坦超过90%的政府服务以在线形式提供。eGov、Smart Data Ukimet、Digital ID和Alem.AI等平台的运行，确保了数以千计专业人员的高效工作，使公共服务更加便捷、安全、可及。

人工智能和数字发展部对所有数字领域专业人士表示感谢，感谢他们为将哈萨克斯坦打造为区域数字中心所作出的贡献。

—2025 年是数字突破之年。我们正在塑造属于哈萨克斯坦的数字主权——在这里创造的技术，将服务整个地区。我们的工程师和研究人员，正成为以人为本的人工智能全球进程的一部分。-马迪耶夫表示。

【编译：阿遥】