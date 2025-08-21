哈萨克斯坦电影日活动在比什凯克开幕

开幕式上，吉尔吉斯斯坦文化、信息、体育和青年政策部电影局副局长马拉特·阿萨纳利耶夫表示，在吉尔吉斯斯坦举办哈萨克斯坦电影日，体现了两国之间富有活力的创意对话和国际文化合作。他指出，这一活动见证了两国人民的精神纽带，相信哈萨克斯坦影片将引起观众共鸣并留下难忘印象。

哈萨克电影制片厂（“哈萨克电影”国有控股公司）代理董事长艾达尔·奥马罗夫强调，电影是一座连接世代与文化的桥梁，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦的电影就像一个整体的两半，拥有悠久的历史、良好的现状和光明的未来。

哈萨克斯坦戏剧和电影演员巴赫特·哈吉巴耶夫也指出，哈萨克斯坦电影不仅在国内放映，也开始走进兄弟国家。他特别提到，如今两国已开始联合拍摄商业影片，从而扩大观众群体，这让创作者们倍感欣慰。他还表示，希望未来能有更多大型合作项目，并期待能参演吉尔吉斯斯坦的电影，进一步了解其文化和历史。

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

开幕影片为历史题材电影《哈萨克汗国·黄金王座》。该片背景设定在15世纪哈萨克汗国建立之初，讲述了为大草原而战、恢复失落的王座与城市，以及夺回首都昔格纳克的故事。导演鲁斯帖穆•阿布德拉谢夫介绍称，此次在比什凯克展映的是该历史题材影片的第二部，由吉尔吉斯斯坦电影大师萨帕尔·科伊丘马诺夫担任摄影指导。

哈萨克斯坦电影日活动将持续至8月22日，期间将免费放映拉希德·苏莱伊缅诺夫导演的《纳巴特行动》和詹多斯·库萨伊诺夫导演的《江布尔·新时代》。

此次文化活动由哈萨克斯坦驻吉尔吉斯斯坦大使馆、哈萨克斯坦文化和信息部下属哈萨克电影制片厂，以及吉尔吉斯斯坦文化、信息、体育和青年政策部电影局联合主办。

【编译：达娜】