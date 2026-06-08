世界脑癌日：哈萨克斯坦研发出无创脑癌疗法

据医生介绍，脑癌并非仅仅指发生在大脑中的疾病，而是一种由于人体组织基因改变而形成的肿瘤。专家将其分为恶性肿瘤和良性肿瘤。其中，脑膜瘤等良性肿瘤较为常见。

- 脑瘤的发生并非由单一因素造成。科学证据表明，基因改变、遗传综合征和其他风险因素都可能导致脑瘤。然而，这并不意味着所有家庭成员都会患上这种疾病，而仅仅意味着患病的风险可能更高。-他说。

专家表示，如今诊断技术的进步使我们能够早期发现脑肿瘤。随着计算机断层扫描（CT）和磁共振成像（MRI）技术的日益普及，许多患者都能在早期发现这种疾病。

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此外，神经外科的治疗方法也发生了根本性的变化。过去只能进行开放式手术，但现在非侵入性或微创技术已被广泛应用。

- 在中亚，只有位于阿斯塔纳的国家神经外科中心拥有伽玛刀技术。这种方法无需开颅即可利用放射线治疗肿瘤细胞。与此同时，血管内手术也在发展中。在这种情况下，医生可以通过手臂或臀部的血管到达大脑病变部位，并进行必要的治疗。-他说。

穆萨别科夫认为，现代医学的主要方向是采用对患者正常生活影响最小的方法。为此，机器人系统、神经导航、神经监测和清醒手术等技术已被引入临床应用。

- 在某些手术中，患者无需麻醉。在这种情况下，神经科医生、语言治疗师和心理学家会与神经外科医生一起在手术室工作。他们会监测患者的言语、运动和其他重要功能。这是现代医学最高水平的能力之一。-他说。

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医生表示，他目前正在进行脑肿瘤新疗法的科学研究。其中一种方法是栓塞术，旨在通过封闭肿瘤的供血血管来缩小肿瘤体积。专家介绍，来自美国、日本、德国、意大利和印度的神经外科医生正在参与这方面的研究。目前，哈萨克斯坦的神经外科已完全符合国际标准。