尼日利亚发生校园袭击案 25名女生被绑架

综合美联社、路透社等媒体消息，尼日利亚当局称这是凯比州地区发生的最新一起学生遭绑架事件，该地区此前备受武装分子袭击困扰。目前尚无任何组织宣称对此次袭击事件负责，其动机也未查明。

尼日利亚警方发言人纳菲乌·阿布巴卡尔·科塔尔科希(Nafiu Abubakar Kotarkoshi)称，袭击事件发生于凯比州丹科瓦萨古地区马加镇的政府女子综合中学，事发时袭击者携带“先进武器”与警方发生交火，并于凌晨4时左右冲进了该所中学。虽然当地警方已部署警力，但未能阻挡这伙武装分子翻越学校围栏。进入校园后，武装分子从学生宿舍劫持并带走了25名学生，目前被绑架的学生去向不明。

科塔尔科希证实，当地军队、警察战术小组和当地治安人员在事发后已被部署到附近地区，目前正在搜寻武装分子的行踪以及被绑架人员。

据英国广播公司、土耳其阿纳多卢通讯社等媒体报道，武装分子在尼日利亚北部等地区袭击村庄、绑架居民索要赎金并抢劫财产，对当地安全环境造成极大威胁。过去十年间，尼日利亚北部地区的学校频频成为袭击目标，这些武装团体经常绑架学生以索要赎金或以此要挟政府。