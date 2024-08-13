《日内瓦公约》通过75周年 红十字国际委员会呼吁国际社会作出新承诺

当日总部设在瑞士日内瓦的红十字国际委员会举行线上和线下记者会，纪念《日内瓦公约》通过75周年。1864年至1949年，在日内瓦缔结关于保护平民和战争受难者的一系列国际公约，总称为《日内瓦公约》，1949年《日内瓦公约》得到各国政府的普遍认同。

斯波利亚里茨在记者会上表示，作为国际人道法基础性条约，《日内瓦公约》对于预防和保护民众免受战争最恶劣的影响，确保每个人甚至是敌人都得到基本人道待遇至关重要，75年来在拯救生命、禁止酷刑和性暴力、要求人道对待被拘留者等诸多方面取得巨大成功。

斯波利亚里茨强调，适用于武装冲突的《日内瓦公约》是强有力的保护框架，反映了“所有战争都有限度”这一全球共识。当前国际人道法面临多方面的压力和挑战，国际社会必须就遵守《日内瓦公约》再次作出承诺——应致力于拯救生命，而非将死亡合理化。

斯波利亚里茨表示，1999年，红十字国际委员会统计当时全球有20场冲突，今天却有120多场冲突正在上演。为减少大规模人道灾难，红十字国际委员会提出四点倡议：

——武装冲突各方必须对《日内瓦公约》作出新的庄严承诺，从文字和精神两方面恪守国际人道法。

——必须切实改善受武装冲突影响地区的人道状况。

——各国应批准并遵守国际人道法公约，特别是《日内瓦公约》附加议定书。

——各国必须申明，在使用人工智能、网络和信息行动等新技术时，必须恪守国际人道法，并对自主武器系统(在没有人类干预的情况下选择目标并对其使用武力)制定新的限制。