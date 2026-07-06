阿斯塔纳日：关于哈萨克斯坦首都的20个有趣事实

（哈萨克国际通讯社讯）值此阿斯塔纳日之际，哈萨克斯坦国家统计局新闻处公布了关于首都阿斯塔纳的20项统计数据，展现这座年轻首都的人口结构、经济活力、文化设施和旅游发展等方面的最新情况。

1. 截至2026年6月1日，阿斯塔纳人口达167.4699万人。

2. 女性人口多于男性，其中女性88.4029万人，男性79.0670万人。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

3. 全哈萨克斯坦共有26人的名字叫“阿斯塔纳”（Астана）。

4. 2025年，阿斯塔纳共迎来2.74万名新生儿。

5. 截至2026年初，首都18岁以下儿童总数达54.5万人，其中男童28万人、女童26.5万人。

Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

6. 2026年前5个月，阿斯塔纳共登记3469对婚姻。

7. 2025年，阿斯塔纳老龄化指数为22.9，即每100名儿童对应22.9名65岁及以上老年人。

8. 截至2026年初，阿斯塔纳居民平均年龄为30.9岁。

9. 2025年，阿斯塔纳居民预期寿命达到78.8岁。

Фото: "Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы СҚОФ

10. 截至2026年6月1日，首都共有27.4285万家中小企业。

11. 阿斯塔纳拥有1.85万家建筑企业，数量位居全国第一。

12. 截至2025年，全市共有57.6万套住房。

13. 阿斯塔纳共有6819家餐饮服务场所，仅次于阿拉木图，位居全国第二。其中，法人企业、分支机构及外国法人分支机构2241家，个体工商户4578家。

14. 全市共有31家剧院。

15. 拥有5座博物馆。

16. 共有35家图书馆向公众开放。

Фото: С.Торайғыров атындағы облыстық кітапхана

17. 全市建有24座公园。

18. 截至2026年6月1日，固定互联网用户数量达到44.34万户。

19. 2026年第一季度，共有6.79万名外国游客入住阿斯塔纳各类酒店。

20. 阿斯塔纳目前拥有6家五星级酒店。

此前，总统府（阿克奥尔达）新闻局发布了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致阿斯塔纳日的贺词。