总统今日将发表对哈萨克斯坦人民的年度国情咨文

这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。2022年因“1月事件”，托卡耶夫总统当年发表了两次国情咨文，分别在3月和9月。

2022年3月的国情咨文开启了多项重大政治改革，包括削减总统过多权限、提升议会作用、将总统指派议员在参议院的配额从15名减至10名、修订哈萨克斯坦民族和睦大会大会在议会的配额、赋予参议院仅对下议院通过的法案进行批准或否决的权力、调整下议院选举方式为70%比例代表制和30%多数代表制、确保每个地区至少选出一名下议院议员，以及大幅简化政党注册程序。这些倡议随后均得以实施。

此外，行政区划调整也取得进展。塞梅地区设立了阿拜州，塞梅市成为新州中心。原杰兹卡兹甘州区域内成立了乌勒套州，杰兹卡兹甘市重新成为州中心。阿拉木图州一分为二，设立了杰特苏州和新的阿拉木图州，州中心分别设在库纳耶夫市和塔尔迪库尔干。

2022年国情咨文还提出地方自治去中心化、简化地方自治机构政府采购程序、消除官僚主义和形式主义、采取紧急抗危机措施、精简政府机构运作，以及结合政治现代化战略制定经济和公共管理领域的结构性改革方案。

2024年的国情咨文题为《公正的哈萨克斯坦：法律与秩序、经济增长、社会乐观》，聚焦消除货币政策与财政政策的不协调、持续改善投资环境和营商条件、全面利用国家工业潜力、解决基础设施关键问题、逐步提升人力资源能力、采取综合措施保障国民健康、改革社会支持体系、改善生态环境、最大限度提高公共管理效率，以及在社会中深入树立法治理念。政府正在积极落实咨文中提出的各项任务。例如，在社会保障领域，国家每年为约450万人提供各类补贴，及时足额履行义务。2025年前7个月，计划支付的6万亿坚戈中已支付3.4万亿，包括：

- 250万名退休人员获得2.5万亿坚戈的养老金；

- 为54.2万名残疾人及19.5万个失去供养者的家庭支付3820亿坚戈的补助；

- 为61.3万多子女家庭及24.3万名受表彰母亲支付3545亿坚戈；

- 为20多万个家庭提供618亿坚戈的生育及育儿补贴；

- 其他类型补贴共计1020亿坚戈。

经济与产业成就

总统提出的首要任务是打造强大且多元化的经济。2025年前7个月的数据显示，工业作为国家发展的引擎展现出积极势头。工业生产总值增长6.9%，其中采矿业增长8.5%，加工制造业作为多元化关键领域增长6.1%。

畜牧业作为保障粮食安全的重要战略产业，占农业综合体总产值的约40%。2025年1月至7月，畜牧业产值增长3.4%，接近2万亿坚戈。肉类产量增长2%，达60.88万吨；奶类产量增长6.5%，达225万吨。牲畜和家禽数量稳步增加：牛870万头（增长0.3%）、马460万匹（增长6.7%）、骆驼30万头（增长3.9%）、家禽4800万只（增长6.6%）。但羊的数量下降3.7%，为2110万只。

出口方面也取得积极成果。2025年前5个月，牛肉出口增长2.5倍，达1.23万吨；羊肉出口增长2.6倍，达9200吨；首次出口797吨猪肉。这些数据表明，哈萨克斯坦产品在国际市场上具有竞争力。

投资与基础设施

政府通过创造有利条件刺激工业增长，与大型企业签订的长期合同及采购协议规模翻倍，超过1470亿坚戈。16个经济特区和55个工业园区的基础设施建设快速发展，成为实施新生产项目的重要工具。这些区域配备必要基础设施，并以优惠价格向企业出租。为支持加工制造业新项目，政府推出小型工业园区机制，在8个地区建设此类园区，计划启动约90个项目，创造超3000个就业岗位。

信息技术与数字化

信息技术产业持续增长，全国IT公司数量超过1.8万家，近三年增长16%。阿斯塔纳国际科技园Astana Hub整合了1700多家参与者，总收入达1.2万亿坚戈，出口收入超过1400亿坚戈。区域IT中心成为创新生态系统的核心，目前全国已有19个。此外，在沙特阿拉伯、美国、英国、迪拜和中国开设了海外平台。

数字化发展的另一重点是加密产业。哈萨克斯坦基于“加密友好”监管框架，致力于打造开放且具投资吸引力的生态系统。相关举措包括“Cryptocity”试点区、加密储备项目、跨境数字资产结算，以及通过吸引矿商投资按70/30比例更新能源设施的计划。这些措施旨在构建支持可持续增长和技术进步的开放生态系统。

