阿斯塔纳金融日论坛将于9月在首都举行

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）9月9日至10日，第九届阿斯塔纳金融日（Astana Finance Days）2026国际金融论坛将在阿斯塔纳举行。本届活动由阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）主办。

自2018年创办以来，Astana Finance Days已逐渐成为欧亚地区资本市场发展以及在哈萨克斯坦拓展新商业机遇的重要金融论坛之一。

预计2026年论坛将吸引来自全球80多个国家的5500多名参会者。

主办方在通报中表示，AFD 2026将以深入讨论的形式举行，重点围绕制定务实的解决方案展开。与会者将有机会讨论全球发展趋势，探索企业和投资领域的新方向，参加金融服务专业展览，并与投资者、高层管理人员以及行业领袖建立商业联系。

除论坛讨论环节外，本届活动还将举办AFD Exhibition专业展览。届时，银行、金融机构、投资及资产管理公司、金融科技企业和科技项目将集中展示各自的产品和解决方案。

据主办方介绍，Astana Finance Days的主要目标是进一步加强投资联系，为新项目落地和国际伙伴关系发展创造更多机会。

据此前报道，阿斯塔纳正持续完善志愿服务基础设施，加强国际合作，计划将国际志愿者中心打造成为区域性志愿服务枢纽。