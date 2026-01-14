每日可接待游客最高3万人：阿拉木图山地旅游集群拟大幅提升承载能力

据阿拉木图市旅游管理部门介绍，该项目旨在通过建设现代化、可控的旅游基础设施，实现游客流量的均衡调配，降低对自然生态系统的压力，并全面提升山地旅游线路的安全保障水平。

阿拉木图市旅游管理局局长加利娅·托克谢伊托娃指出，山地资源的高度可达性是城市最突出的竞争优势之一。她表示，阿拉木图是全球少数几个从市中心出发20至30分钟即可抵达高山区域的特大型城市，这为打造国际级山地旅游目的地、并在可持续发展与生态友好原则基础上推进旅游业发展提供了重要条件。

旅游部门同时指出，旅游业目前对全球GDP的贡献最高可达10%，而基础设施领域每投入1美元，可带来最高15美元的综合经济效益。数据显示，从事滑雪旅游的游客人均日消费约为350美元，这进一步凸显山地旅游对阿拉木图经济发展的重要意义。

与此同时，游客数量快速增长也对山区生态承载力带来显著压力。自2018年以来，伊犁－阿拉套国家公园的游客接待量增长了4.5倍；而琼布拉克高山滑雪场的游客数量增长2.5倍，目前年接待量已达150万人次。

阿拉木图山地旅游集群建设以及奇姆布拉克度假区的现代化改造，此前已被国家元首明确列为国家旅游业发展的重点方向之一。

按照规划，阿拉木图山地旅游集群将作为全年运营的多季节旅游产品持续推进：冬季侧重滑雪旅游，夏季发展徒步、生态步道和自行车线路。同时，大部分山区空间将继续向公众开放。所有项目方案均将在严格遵守生态环保要求的前提下，并通过社会公众讨论机制逐步实施。

【编译：达娜】