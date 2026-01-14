托莱格尔湖：冬日里的天然露天滑冰场走红网络

位于巴甫洛达尔州巴彦阿吾勒县的托莱格尔湖，正成为冬季户外运动爱好者的热门目的地。受持续低温影响，湖面结成了厚实而平整的天然冰层，冰面通透、稳固，宛如一座露天滑冰场。不少游客在社交平台分享现场视频，称赞这里“既原始又纯粹”。

Фото: mail.kz

托莱格尔湖毗邻著名的贾斯拜度假区。夏季，湖水轻拍岩壁，景色明快；入冬后，湖泊与群山在白雪与寒冰映衬下显得格外静谧。湖泊南岸耸立着造型独特的“矛岩”，成为冬日景观中的醒目地标。

Фото: mail.kz

从地理位置看，托莱格尔湖坐落于阿克别特山脚下，面积约0.88平方公里，湖长约1.8公里，宽约0.6公里，平均水深3.1米。湖泊形成于构造洼地，因此湖岸多为陡峭岩壁。湖中水产资源丰富，盛产鲫鱼、河鲈等鱼类。

这片湖泊不仅以自然景观著称，也承载着深厚的人文记忆。哈萨克著名诗人苏勒坦马赫穆特·托莱格罗夫出生并成长于此，其长眠之地亦在湖畔附近。民族历史的动荡年代，作家萨肯·赛富林曾在这里的岩石缝隙中避难。如今，面向湖面的“洞穴岩”依旧静静矗立，见证着岁月更迭。

Фото: mail.kz

四季更替之中，托莱格尔湖始终以不同的面貌吸引着游客的目光。这个冬天，它因一块天然冰面再次进入公众视野，也让更多人重新认识了巴彦阿吾勒地区独特而原生态的自然之美。

【编译：阿遥】