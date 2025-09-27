世界旅游日：哈萨克斯坦今年已接待750万外国游客

目前，87个国家的公民可免签入境哈萨克斯坦，并已开通与30个国家的直航。未来几年，还计划开通飞往东京、新加坡和纽约等城市的航班。

旅游投资创新高，推动经济增长

据旅游和体育部数据显示，去年哈萨克斯坦接待外国游客超过1500万人次。今年截至目前，已有750万人次外国游客以旅游为目的入境。

Фото: Kazinform

—企业家对旅游业的兴趣明显增加。今年上半年，私营部门投资额达到6000亿坚戈，比去年增长27%。这将带来新的就业机会和地方税收增长。游客不仅会入住酒店，还会旅行、租车、就餐，这都将转化为企业家的收益。-旅游和体育部旅游产业委员会主席努尔塔斯·卡里帕耶夫表示。

阿拉木图仍是主要目的地，区域发展有待均衡

国家经济部经济研究所指出，阿拉木图依旧是最具吸引力的旅游目的地，接待了53%的外国游客和21%的国内游客。

相比之下，乌勒套州接待的游客最少，仅占外国游客的0.08%和国内游客的0.38%。这一情况表明需要开发多样化的旅游产品，提升知名度较低的线路。

专家认为，旅游业与酒店、交通、餐饮、贸易、轻工业、金融、通讯等三十多个行业密切相关。每年入住旅游设施的游客数量持续增长，说明哈萨克斯坦旅游业正形成积极趋势，其中之一便是国际地位的提升。

旅游指数创新高，基础设施仍是短板

2024年，哈萨克斯坦在世界经济论坛《旅行与旅游业发展指数》中位列119个国家中的第52位，比2021年提升6位，并在中亚国家中排名第一。乌兹别克斯坦位列第78位，塔吉克斯坦第99位，吉尔吉斯斯坦第102位。

尽管取得不少成果，但要释放全部潜力，哈萨克斯坦仍需推动旅游产品多元化、改善交通可达性、加强国家品牌的国际宣传，并与中亚国家联合开发旅游线路。

阿拜州积极落实基建改造

今年夏天，国家元首批评了国内度假区基础设施建设滞后，特别提到阿拉湖地区收到大量投诉，并责成政府尽快整改。

阿拜州迅速行动，着手挖掘旅游潜力。当地已启动大型酒店和疗养院建设，并计划在阿拉湖地区打造旅游产业区。目前，来自阿塞拜疆、中国和俄罗斯的投资者已表现出兴趣。

Фото: Kazinform

—我们正在全面落实总统的指示。今年旅游季，我们拨款6.58亿坚戈用于旅游设施维护，包括修缮和美化、建设新码头、设立救生瞭望塔、保持季节性卫生以及道路整修。一些基础设施问题不可能在一个旅游季内解决。目前阿拉湖的三大问题是海滩加固、生活垃圾填埋场以及电力供应。这三项工程的设计与预算文件正加紧准备，预计年底前完成鉴定。只要明年政府拨款到位，项目将立即启动。-阿拜州旅游厅厅长马拉特·卡巴阔夫表示。

【编译：阿遥】