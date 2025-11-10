阿塔图尔克逝世纪念日：全国静默一分钟 缅怀国父功绩

就在这一天、这一刻——即土耳其共和国的缔造者、首任总统穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克辞世的时刻——全国范围内警报与汽笛声同时响起。行驶中的车辆停下，行人驻足，低头默哀一分钟。在这一瞬间，土耳其仿佛成为一颗跳动的心脏，凝聚着共同的敬意与感恩。

这一每年重现的场景，以其深沉与真挚令人动容：无论是在桥梁上、广场上，还是在办公室、机场、商店与集市中——全国人民都在同一刻静立，向这位带领国家从奥斯曼帝国迈向现代世俗国家的伟人致以敬意。

静默只持续一分钟，但其中凝聚着整个民族的历史记忆——那是一个没有忘记自由、自尊与新生之源的民族的默念。警报声停息后，国歌奏响，生活继续前行——象征着延续、忠诚与感恩。

这一仪式年复一年地传承下来，见证着这位伟大改革者思想的生命力，也表明这些思想至今仍指引着国家的未来。

每年 11 月 10 日，土耳其纪念阿塔图尔克逝世纪念日——他于 1938 年这一天离世，享年 57 岁。

此外，每年 5 月 19 日，土耳其还庆祝“阿塔图尔克、青年与体育节”。这一节日纪念 106 年前（1919 年）民族解放战争的开端，象征着国家的重生与青年力量的传承。

【编译：阿遥】