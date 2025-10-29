哈萨克斯坦电影日在杜尚别开幕

哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦大使瓦里汗·托列汗诺夫在开幕式致辞中表示，哈塔两国不仅保持着紧密的战略伙伴关系，还共享着深厚的精神价值与多世纪以来的友谊、相互理解和尊重传统。他强调，文化，尤其是电影艺术，在加强两国联系、促进民心交流方面发挥着重要作用，为两国人民的对话开辟了新的空间。

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

- “今天我们向塔吉克斯坦观众展示当代哈萨克斯坦电影，这些作品由才华横溢的导演和演员创作，生动展现了哈萨克民族丰富的文化、历史、精神世界与当代生活。” - 大使说。

塔吉克电影制片厂“Tajikfilm”总监马赫马德赛义德·绍希扬在致辞中指出，哈萨克斯坦电影一贯以其高超的专业水准、深刻的思想内涵与真挚的情感表达而著称。

- “哈萨克斯坦导演的影片不仅在国际电影节上屡获殊荣，也在塔吉克斯坦观众心中引起了强烈共鸣。” - 他说。

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

活动的开幕影片为导演谢里克博尔·乌捷别尔格诺夫执导的电影《爱国者的时代》。影片主演扎丽娜·哈吉梅托娃在接受哈通社采访时表示：

- “我们非常高兴能把这部电影带给塔吉克斯坦观众。影片讲述了关于勇气、忠诚、家庭价值以及爱情的故事。”

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

在电影节期间，影迷们还将欣赏到哈萨克斯坦著名摔跤手哈吉穆坎·穆奈特帕索夫的传记片《斗士：世界冠军哈吉穆坎》，以及讲述歌唱家阿姆列·卡沙乌巴耶夫艺术生涯的影片《阿姆列》。

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

Фото: Мадибек Джанибеков / Kazinform

【编译：达娜】