世界气象组织称空气污染日益严重 但部分地区有所改善

世界气象组织专家拉布拉多表示：“空气质量不分国界。伊比利亚半岛创纪录的野火季产生的烟雾和污染物，已监测到覆盖西欧地区，并可能扩散至欧洲大陆其他区域。”

在发布整合全球多数据集的最新《世界气象组织空气质量与气候公报》时，拉布拉多指出，全球污染状况持续恶化。2024年全球地图显示，野火产生的PM2.5细颗粒物污染呈深红色斑块，集中分布在智利、巴西、厄瓜多尔、加拿大、中非和西伯利亚地区。相关数据印证了近年已观察到的空气质量恶化趋势。

他解释说：“气候变化导致野火季逐年加剧，持续时间也在延长。”

中国与欧洲的积极趋势

拉布拉多强调，部分地区排放量出现下降，“尤其是中国东部和欧洲地区同比显著减少”。

世界气象组织全球大气司司长拉伊表示：“当我们看到国家、地区或城市采取措施对抗恶劣空气质量时，这些措施确实有效。”

中国东部地区是典型案例。上海等城市通过新建公园和植树造林等举措显著改善了空气质量。世卫组织发言人努利斯补充说，尽管重型车辆仍占主导，但如今已有许多车辆实现电动化。

然而，拉伊强调，达到世卫组织推荐空气质量标准的城市仍然寥寥无几。“这意味着尽管部分地区出现改善，空气质量依旧是重大的公共卫生问题。”

他补充说，虽然二氧化硫和氮氧化物等主要污染物因排放管控而减少，但作为雾霾主要成分的地面臭氧浓度并未下降。“这部分源于全球变暖——臭氧是大气中在阳光作用下通过化学反应形成的二次污染物。”

气候变化与空气质量紧密关联

这份涵盖野火、冬季雾霾、船舶排放及城市污染的空气质量公报，强调了空气质量与气候变化之间的密切联系。

世界气象组织副秘书长巴雷特指出：“气候变化与空气质量问题不可割裂。两者相互影响，必须协同应对，才能守护地球健康、社区福祉和经济繁荣。”

与此同时，联合国也在牵头应对家庭空气污染问题——这是全球最严重的公共卫生威胁之一，对儿童危害尤为严重。

联合国环境规划署下属气候与清洁空气联盟秘书处主任奥托表示：“好消息是，清洁烹饪技术种类丰富、成本较低，并已切实挽救生命。当前挑战在于让更多人获得并使用这些技术。”