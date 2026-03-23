清洁日：纳乌鲁兹节中焕新与洁净的深意

清洁日的深层意涵

春天是更新与重生的季节。当冬日严寒散去，首批绿意萌发，大自然本身亦在自我净化，开启崭新的呼吸。树木抽芽，候鸟归巢，万物重焕生机。在这一时节设立"清洁日"，恰如其分地体现了人与自然的和谐统一。

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哈萨克民族自古与自然共生，对其心怀敬畏。因此，春季大扫除不仅是日常生活的必需，更是对大自然关爱与责任感的体现。

著名作家泽伊涅普·阿赫梅托娃在《先辈的遗训》一书中写道：每逢纳乌鲁兹临近，家家户户都会清扫居所周边的垃圾，拍打毡毯上的灰尘，以格外郑重的心意筹备佳节。孩子们被悉心梳洗，修剪指甲，整理发辫，换上新衣。

民间相信，若能以洁净的环境与纯净的心灵迎接纳乌鲁兹，全年都将顺遂安康。阅历丰富的长者点燃骆驼蓬或刺柏，口中念念有词：

"灾厄啊灾厄， 随流水而去！ 随蒸汽而升！ 随落日而没！ 随黑夜而消！ 莫近我家畜群， 随山野间死去的野兽而去！"

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以此祷祝，将房屋内外、牲畜圈舍逐一净化。

此外，破损的器皿、断裂的勺筷等旧物亦被投入火中。如此，冬日里阴郁积聚的晦气、病气，便随着骆驼蓬与刺柏的袅袅青烟消散殆尽，周遭重归清朗。骆驼蓬与刺柏的药用价值，在医学上也已得到验证。东方伟大先贤伊本·西那曾记载，骆驼蓬可治多种疾病。

民谚有云："纳乌鲁兹之日，福气进入洁净之屋。"节日清晨，焕然一新的屋舍中点燃烛火，人们互致美好祝愿。众人守候"科德尔之夜"，期盼迎接纳乌鲁兹的第一缕曙光。

生态意识的觉醒

在当代，衡量社会发展的标准已不仅限于经济指标，更涵盖人们的生活质量，以及对环境与彼此的态度。从这个角度看，在哈萨克斯坦培育基于环境保护与良知洁净的社会文化，已成为当务之急。

如今，这一传统正被赋予新的时代内涵。城乡各地纷纷组织义务劳动，清扫街道与公园。环保行动、植树倡议中的社会参与度持续提升。尤其是青年群体，对自然保护的关切日益高涨。先辈"见泉眼，则疏通"的古老智慧，正与现代生态文化巧妙融合。

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阿赫梅托娃在书中追忆："每逢纳乌鲁兹，长辈们便召集孩童去疏通泉眼，并教导道：'疏通泉眼的功德，堪比麦加朝觐。有水的地方就有生命，草木方能繁茂，庄稼方能丰收，人与动物才能温饱，进而相安无事。疏通泉眼，便是开启了生命之源。'这是爱护自然、保护自然的绝佳范例，是民间传承的美德。"

目前，哈萨克斯坦正制定涵盖中小学至高等院校的统一生态教育标准。除"绿色国家"规划、"绿色俱乐部"项目外，校内外各类环保实践也在蓬勃发展。

高等院校中，生态俱乐部、学生生态志愿队相继成立，"骑行日"等活动定期举办。在垃圾分类项目框架下，26所高校已设置回收箱与大型收集袋，回收塑料超过36吨。

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"清洁哈萨克斯坦"项目框架下，各地举办"清洁接力赛"、"绿色点赞"生态节。南部地区春季植树造林活动也已启动。然而，清洁工作不应止于单日运动。社会文化应当体现在日常行动中：垃圾分类、爱护自然、维护公共空间——这是每位公民的责任。

"清洁哈萨克斯坦"进入数字化之年

近年来，哈萨克斯坦对环境保护问题给予了高度重视。最显著的例证，便是2024年春季启动的"清洁哈萨克斯坦"全国生态行动。这一倡议与"清洁日"精神相通，旨在培育全社会的清洁文化，倡导爱护自然，提升生态责任感。

据生态与自然资源部数据，在总统"清洁哈萨克斯坦"倡议下，各阶段共开展活动1294项，清理垃圾84.4万吨，净化土地100万公顷，植树290万棵，690万人次参与。

在总统宣布的"数字化与人工智能年"框架下，数字技术在环保领域的应用也备受重视。"环境与自然资源状况国家数据库"项目已启动。该在线平台整合了排放监测、工业生态监管、污染物排放与转移登记、废物国家台账、碳台账等多项功能。

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废物管理领域，EcoQolday数字平台已投入运行。森林火灾早期预警系统正在推广，集成国家气象数据的Tasqyn系统用于洪水预测。特别自然保护区的检查站自动化改造也在推进中。

自然资源领域，Tabigat.gov.kz互动地图已上线。借助航天监测，2025年已锁定3828处非法垃圾堆放点、1000余处垃圾填埋场。这些数字化手段，正提升"清洁哈萨克斯坦"倡议实施的透明度与监管效能。

"清洁哈萨克斯坦"并非一次性义务劳动或短期活动，而是一场面向长远、覆盖全民的大规模运动。其核心目标，是让清洁与秩序成为每位公民的生活方式。

《洁净城市》第三季开拍

2024年，在总统"清洁哈萨克斯坦"倡议下，Jibek Joly频道推出大型电视项目《洁净城市》。摄制组走访哈萨克斯坦大小城市，讲述各地的整洁与风貌。记者与当地居民交流，考察市政服务运作，结识积极参与地区生态生活的志愿者。

第一季中，摄制组行程3万公里，拍摄20座重要城市，阿斯塔纳与阿拉木图在美观与整洁方面表现突出。第二季深入阿克苏、埃基巴斯图兹、阿拜、阿尔泰、肯套等20座单一产业城市，展现其真实面貌，动员1.5万名哈萨克斯坦人参与大规模环保行动。

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今年第三季，将向观众呈现哈萨克斯坦旅游景区的真实状况与接待能力。两位主持人将走访24个旅游目的地。"诚实向导"模式保持不变：一位主持人关注自然风光、地区好客之道与文化特色，另一位则化身中立批评者。项目团队将帮助观众理解：何处度假物有所值，何处仍需努力提升整洁与舒适度。

此外，"清洁哈萨克斯坦"生态计划框架下，Telegram平台@TazaQazBot已上线。现在，任何人都可以通过数字系统向主管部门提交环保投诉。用户只需在机器人主菜单选择"提交申请"，详细描述情况，并上传照片或视频即可。消息将发送至当地行政部门。随后，申请人将收到申请已登记、正在处理或已办结的反馈。投诉人可通过5分制评分及留言评价处理结果。若评分低于3分，问题将发回行政部门重新办理。

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新宪法与清洁文化

不久前，哈萨克斯坦新宪法在全国范围展开讨论，并于3月15日公投获得通过。这份文件在革新国家政治体系的同时，也重新定义了社会价值观。其中，环境保护与清洁文化受到特别关注。

新宪法草案首次明确，保护自然不仅是国家职责，更是每位公民的个人责任。从序言开始，爱护自然、对子孙后代负责等价值观便得到清晰表述。

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同时，第3条将培育高水平生态文化列为国家基本职能原则之一。这一条款表明，发展生态意识已成为国家政策的重要组成部分。

第37条规定，哈萨克斯坦公民有义务保护自然、爱护自然资源；国家致力于保护适宜人类生存与健康的环境。公职人员若隐瞒危及生命健康或环境的事实，将依法承担责任。

换言之，新的宪法原则不仅强化了自然保护，更服务于全社会生态文化的培育，指引国家走向可持续发展。生态已不再仅仅是自然保护领域，它将成为法律、社会与经济体系的重要组成部分。

【编译：阿遥】