著名珠宝匠举办独立日主题展览 传承哈萨克传统珠宝艺术

在为期一个月的展期内，阿斯塔纳的居民和来访者将有机会欣赏250余件银质饰品、生活用品及民族服饰。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

阿勒拜是卡尔·法贝热勋章获得者，被誉为穆斯林世界最优秀的珠宝匠之一。他曾为约旦和法国的第一夫人制作哈萨克式护身符，推动了哈萨克传统饰品在国际上的知名度和需求。

—今天的展览名为“延续的血脉”。我的祖父和父亲都是珠宝匠。我在国家博物馆工作了近30年，其间收集了许多民间发现的物品，并在建立了私人博物馆。因此，从祖辈留下的物件到我多年创作的作品，都在独立日前的这个展览中展出。因为没有什么节日比独立日更重要。-阿勒拜说。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

展出的250多件银饰以图案和装饰讲述其深层意涵，展现其神圣性与美学价值。观众可通过展览感受到白银的独特能量与纯净，以及它在民族文化中的重要地位。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

阿勒拜的珠宝和艺术作品以独特风格著称，在传统哈萨克图案与现代设计理念之间实现了和谐融合。

—展品中特别包括女性饰品、武器，以及宝石雕塑。我们的腰带、胸饰、手镯和亲家戒指都展现出民族深厚的文化传统。在20世纪苏联时期，民间珠宝业曾一度停滞。直到上世纪90年代，珠宝艺术才重新复兴。我们是哈萨克斯坦独立后的第一批珠宝匠。我可以说，我们在世界珠宝艺术界已占据领先地位。我们参加了许多比赛和节庆活动，我们的作品凭借造型、工艺和美感名列前茅。-阿勒拜表示。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

值得一提的是，在2016年约旦独立70周年庆典上，拉妮娅·阿卜杜拉王后佩戴了一件哈萨克护身符。珠宝匠兼修复师阿勒拜曾接受哈通社记者采访，讲述了这一往事的来龙去脉。

