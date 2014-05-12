伊朗仿制美RQ-170无人机首度曝光(图)

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线援引俄罗斯RT电视台5月11日报道，在本月11日伊朗首都德黑兰举行的航空航天装备展会上，伊朗展出了一架与其三年前俘获的美军RQ-170 "哨兵"隐形无人机外观极其相似的侦察机。据一名伊朗官员透露，他们很快将对这架伊朗产的"无人机"进行试飞。

2012年，伊朗一名资深议员曾爆料称，伊朗已能复制其于2011年俘获的美国中情局RQ-170 "哨兵"隐形无人机。如今，这架仿制版无人机出现了伊朗的航空航天装备展会上。一名官员在接受伊朗电视台采访时表示，伊朗工程师已成功揭开无人机的秘密，不仅能够成功复制，还将对无人机进行试飞。伊朗最高领袖哈梅内伊对成功复制RQ-170很高兴，表示这对进行侦查任务非常重要。 据悉，美国曾于2005年至2007年在阿富汗使用RQ-170无人机，执行秘密任务。RQ-170无人机因其表面的隐形涂料，能够轻松躲避远程雷达的监测，发现距离缩短至40公里以内。 2011年，伊朗曾宣称俘获了美国的无人机，此消息得到华盛顿方面的证实。随后，美国曾要求伊朗归还无人机，却遭拒绝。此后，伊朗还曾在海湾水域俘获了一架进入伊朗领空的美军"扫描鹰"（ScanEagle ）无人飞机。 去年10月，在俄罗斯代表团访问德黑兰期间，伊朗曾向俄方展示其"扫描鹰"的复制品。此外，去年2月，伊朗还发布了一组关于"扫描鹰"无人机的生产线图片。据悉，这种低成本、长航时的无人机将被伊朗军方用于低空侦查任务中。 据报道，因1980-1988年美国对伊朗实行武器禁运计划，伊朗自行仿制国外武器取得长足进展。自1992年开始，伊朗已经能自主生产坦克、装甲运兵车、导弹与战斗机。