蔬菜仓储能力达到需求水平 市场为何仍会出现价格波动？

（哈萨克国际通讯社讯）长期以来，现代化蔬菜仓储设施不足一直是哈萨克斯坦季节性蔬菜短缺和价格大幅波动的重要原因之一。根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦实施了大规模蔬菜仓储设施建设和升级计划，目前全国蔬菜储存能力已达到测算需求水平。哈萨克国际通讯社（Kazinform）记者就仓储基础设施的发展如何影响国家粮食安全及国内市场进行了分析。

新冠疫情期间，现代化农产品仓储设施不足的问题尤为突出。2020年至2021年冬季，国际贸易和物流链受阻，使缺乏充足粮食储备和现代仓储基础设施的国家暴露出粮食安全风险。疫情表明，粮食安全意味着能够依靠本国产品满足国内市场需求，而非依赖外部供应。

过去，由于仓储能力不足且大量设施老化，哈萨克斯坦每年约有40%的收获农产品、约350万吨因储存条件不足而损耗。虽然全国每年生产蔬菜和马铃薯超过800万吨，但当时蔬菜仓储总容量仅为170万吨，导致季节性价格剧烈波动，农业生产者蒙受较大损失。

在总统指示下，政府启动了仓储基础设施发展计划。完成现有仓库清查后，政府批准实施《2021—2025年蔬菜仓储设施建设和现代化综合规划》，推出包括建设投资补贴在内的一系列支持措施。

项目实施期间，全国共建成132座果蔬仓储设施，新增储存能力94.64万吨，超过原定目标。其中，2025年原计划新增储存能力23.63万吨，实际建成28.67万吨，完成率达到121%。

农业部数据显示，目前全国共有942座果蔬仓储设施，总储存能力达到255.7万吨，主要集中在巴甫洛达尔州、江布尔州、卡拉干达州、突厥斯坦州和阿拉木图州等传统果蔬主产区。

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农业部认为，全国约需250万吨储存能力即可保障淡季期间国内果蔬稳定供应，因此目前总体仓储能力已基本满足需求。

不过，储存能力达到需求并不意味着价格会自动保持稳定。仓库的技术水平、专业化程度、销售体系效率及物流配送能力，同样决定着市场供应效果。因此，在完成建设任务后，政府未来将更加重视仓储设施的高效利用及其对市场的实际影响，而非继续单纯扩大数量。

由于现有规划目标已经完成，政府不会再制定至2030年的专项蔬菜仓储建设计划，但仍将继续提供投资支持。

目前，建设或扩建储存能力1000吨以上的马铃薯和蔬菜仓储设施，可获得项目投资40%至50%的补贴。同时，北哈萨克斯坦州的成功经验也将在全国推广。投资者可通过社会企业公司（SPK）获得优惠融资建设蔬菜仓库，贷款期限最长10年，年利率仅2.5%。

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仓储能力增加并不意味着问题全部解决

哈萨克斯坦马铃薯和蔬菜种植者联盟主席拜詹·乌阿尔哈诺夫表示，近年来国内蔬菜储存问题得到明显改善，但不能仅根据总仓储能力判断市场状况。

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他说，去年哈萨克斯坦生产约300万吨马铃薯，而全国仓储能力也接近这一水平，表面上看供需匹配，但实际上不同仓库的技术装备和用途存在很大差异。

部分现代化仓储设施并非服务鲜食市场，而是专门为薯条、薯片等深加工企业提供原料储存，因此总体仓储能力并不能完全反映淡季满足国内市场需求的能力。

他认为，即使现代化仓储设施充足，夏季也无法完全停止进口蔬菜，而且这样做并不经济。

由于哈萨克斯坦跨越多个气候带，上一年度储存的马铃薯到夏季品质和口感都会下降，此时市场需要来自南部地区及邻国的新鲜马铃薯补充供应。若要将马铃薯储存至整个夏季，需要冷藏系统和特殊气体环境，而国内电价较高，导致储存成本明显增加。

他认为，下一阶段应把重点放在发展农产品深加工、完善种子产业以及优化进出口监管，而不是继续大规模建设仓储设施。

仓储设施对价格的影响

尽管仓储能力已经达到总体需求，但季节性价格波动仍未完全消除。

贸易和一体化部表示，现代化果蔬仓库是保障粮食安全的重要基础，但无法单独决定市场价格走势。影响淡季价格的因素还包括上一季库存减少、新产品上市前供应不足、农业生产季节性、收成情况、天气、国际市场形势、汇率变化以及仓储和运输成本等。

不过，新建现代化仓储设施已取得明显成效，有效减少了农产品损耗，延长了储存周期，实现了更加均衡的市场供应，从而减轻了淡季价格上涨压力。

贸易和一体化部在回复哈萨克国际通讯社书面采访时表示，根据国家统计局数据，2026年以来，社会重要食品价格指数为101.9%；同期社会重要食品价格涨幅仅为1.9%，而2025年同期为7.6%，增速下降了四倍以上。

农民：仓库提升收益，但无法消除季节性波动

卡拉干达州农业企业家亚历山大·马特维延科表示，目前全国蔬菜仓库建设速度很快，国家补贴发挥了关键作用。

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他说，目前建设蔬菜仓库确实具有经济效益。配备制冷设备的仓库可获得50%的建设补贴，普通仓库可获得40%的补贴。自2021年以来，阿克莫拉州、巴甫洛达尔州和卡拉干达州的新建项目数量快速增长。他所在企业目前正在建设3座蔬菜仓库，其中两座容量6500吨，一座容量2.2万吨。

他表示，现代化仓储设施显著提高了农业生产者收益。马铃薯如果不是收获后立即出售，而是储存到冬季销售，利润可提高30%至40%，有些年份甚至更高。

不过，大多数小型农场仍倾向于在田间直接出售产品，不愿投入高额资金建设仓储设施。

他同时指出，即使拥有最先进的仓储设施，也无法彻底消除季节性价格波动。

他认为，通过社会企业公司实施的农产品远期采购机制，对稳定市场同样发挥着重要作用。社会企业公司在春耕期间向农户提供优惠融资，农户则承诺按约定价格供应未来部分农产品，并在数月内陆续交付，通常持续至5月。因此，国内市场在初夏之前基本能够依靠国产蔬菜供应。

进入夏季后，由于需要将产品转入冷藏仓储，电力成本增加。为了覆盖储存成本，马铃薯零售价至少应达到每公斤200至250坚戈，因此多数生产者会在6月前出售库存。此后，国内马铃薯供应明显减少，市场逐渐由来自吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和中国的进口产品补充。

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专家：仓储改善明显，但仍需完善产业链

独立专家基里尔·帕夫洛夫认为，新建蔬菜仓库是今年部分农产品季节性价格波动减弱的重要原因之一。

他说，今年春季马铃薯价格没有像往年那样大幅上涨，新仓库投入使用无疑发挥了积极作用。同时，零售渠道也发生了变化。过去，零售商通常以消费者偏好为由大量销售进口产品，如今这种情况正在逐步改变。在能够用国产产品替代进口的领域，应充分利用本土供应优势。

不过，他也指出，仓储基础设施的发展并不能解决农产品市场的所有问题。马铃薯和胡萝卜供应状况已有明显改善，但易腐果蔬产品在储存和运输方面仍然面临较大挑战。

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下一步发展方向

近年来，哈萨克斯坦基本解决了现代化蔬菜仓储设施不足的问题。几年前，这仍是影响国家粮食安全的重要风险之一。

但分析表明，建设蔬菜仓库只是农业现代化的第一步。未来的重点将不再是继续扩大仓储能力，而是提升从种子培育、农业生产、仓储、加工、物流到市场调控整个产业链的运行效率。

只有各环节实现高效协同，才能真正保障全年稳定供应国产农产品，提高粮食安全水平，并使市场价格更加稳定、更加可预测。